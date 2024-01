Il fallait voir dans la discrétion inhabituelle des derniers jours un indice de son entrée en piste pour Matignon. Gabriel Attal remplace donc Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. L’ancien porte-parole du gouvernement, passé seulement quelques mois à l’Education nationale, poursuit sa fulgurante ascension et devient – à 34 ans – le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République.

Emmanuel Macron a indiqué sur X ce mardi « compter » sur l'« énergie » du nouveau locataire de Matignon, pour mettre en œuvre son « projet de réarmement et de régénération », « dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace ». Avec ce macroniste pur jus, très populaire et fin politique, il abat sa meilleure carte pour relancer son quinquennat.

Parce qu’il est très populaire

Affaiblie par la douloureuse réforme des retraites et le texte controversé sur l’immigration, Elisabeth Borne n’avait plus vraiment la cote auprès des Français, selon plusieurs sondages. Pour la remplacer, le président de la République fait donc le choix de la popularité. Gabriel Attal a poursuivi, rue de Grenelle ces derniers mois, son ascension dans les enquêtes d’opinion. « Il a su porter des sujets concernant comme le harcèlement scolaire et prendre des actes d’autorité, avec l’interdiction de l’abaya, soutenue par une majorité de Français », indique Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop.

En septembre, il devançait Edouard Philippe comme meilleur successeur d’Emmanuel Macron (Ifop) en 2027. En décembre, il dépasse pour la première fois le maire du Havre comme personnalité politique préférée des Français.

Parce qu’il est très politique

On a souvent reproché à Elisabeth Borne son côté « techno », pas toujours à l’aise pour rendre les coups aux adversaires politiques. De ce côté-là, Gabriel Attal s’est montré très habile, tant sur les plateaux de télévision, où il a souvent affronté Jordan Bardella, le redouté président du Rassemblement national, que dans l’Hémicycle. Il a notamment marqué des points face aux élus de La France insoumise dans le contexte explosif de la réforme des retraites. « J’aime les débats et là, j’ai été servi », disait-il ainsi à 20 Minutes.

Gabriel Attal aime les formules qui claquent et peuvent réveiller un camp présidentiel parfois assoupi. Ce côté « puncheur » a souvent été salué par les macronistes… mais aussi par l’opposition. « Il est fort, il sait répondre et taper », reconnaissait l’élu insoumis Hadrien Clouet. Cette possibilité de rendre les coups ne sera pas de trop dans la bouillonnante Assemblée nationale, où le camp présidentiel souffre toujours d’absence de majorité absolue. Un profil de bagarreur également utile pour les élections européennes de juin prochain, alors que la liste RN menée par Jordan Bardella fait la course en tête dans les sondages.

Parce qu’il est très macroniste

Alors que les ambitions des prétendants à la succession risquent de polluer la fin de quinquennat, le chef de l’Etat opte avec Gabriel Attal pour la loyauté. Venu du Parti socialiste, le jeune militant s’engage dès 2016 dans la campagne du candidat Macron. Et reste, depuis lors, un soutien indéfectible du président de la République.

Une fidélité qui a permis au bon élève de la macronie de grimper dans l’échelle gouvernementale jusqu’à Matignon. « Il apparaît comme l’un des plus proches de l’héritage macronien, mais il a su aussi s’autonomiser », nuance Frédéric Dabi. Gabriel Attal aura l’occasion de le montrer ces prochains mois dans l'« enfer de Matignon » qui a brûlé de nombreuses ailes.