Avant un remaniement ministériel, voire un changement de gouvernement, les questions sont toujours les mêmes : Qui et où ? On pourrait aussi se demander pourquoi maintenant ? Avant le départ d’Elisabeth Borne lundi, en Macronie et chez les observateurs et observatrices politiques, deux écoles s’affrontaient. Les offensifs, qui considéraient que c’était maintenant ou jamais. Et les prudents, qui pensaient qu’il valait mieux attendre l’été prochain.

En changeant de gouvernement dès ce mois de janvier, Emmanuel Macron a donc choisi l’option offensive. Au moins pour tenter – une énième fois – de relancer un second quinquennat qui n’a jamais vraiment démarré. « C’est clair qu’il faut qu’il tente quelque chose, reconnaît le politologue Bruno Cautrès. Mais si c’est pour ajouter du complexe au complexe pour le plaisir… Il faut que ce quelque chose ait un sens. »

On l’aura compris : il est plutôt chez les prudents. Notamment à cause des élections européennes du mois de juin prochain. Il reste certes six mois, et la campagne ne débutera qu’en mai, après les ponts. Sous entendu : de l’eau va couler d’ici là.

Mais à ce jour, les sondages disent ceci : le Rassemblement national, qui tourne autour des 30 %, a une dizaine de points d’avance sur une liste macroniste qui peine à passer les 20 %. « Quelque chose me dit que changer la tête de l’exécutif pour gagner des élections qui sont de toute façon très difficiles pour le pouvoir en place me paraît voué à l’échec, juge Bruno Cautrès. Le RN a gagné les deux dernières élections européennes. Il y a là-dedans une dimension structurelle. »

Panache

Il y a tout de même un peu de panache à partir ainsi à l’assaut d’une élection difficile, avec une dizaine de points de retard sur la ligne de départ, en changeant si fortement son dispositif politique. Mais est-ce réaliste ? « Présenter comme une idée géniale, le fait de changer la tête de l’exécutif, c’est de la com. Je ne suis pas sûre que ça infuse dans les profondeurs du pays », ironise le politologue. Autrement dit, c’est faire « tapis » avec une main un peu faiblarde. Car si ce qui sortira des urnes le 9 juin ressemble aux sondages actuels, ce sera un puissant échec pour Emmanuel Macron, qui a fait de l’Europe un de ses fonds de commerce. Il se retrouverait alors avec un nouveau Premier ministre « de combat », « de campagne » déjà grand brûlé par le suffrage universel.

Au lendemain des européennes, il restera à affronter les Jeux olympiques, les 49.3 budgétaires, et tout précisément 58 % du second mandat d’Emmanuel Macron. Difficile de rester avec un chef du gouvernement déjà carbonisé, et difficile d’en changer après moins de six mois. « C’est Emmanuel Macron tout seul qui s’est mis dans un truc compliqué. Remercier son Premier ministre après un mauvais résultat électoral, c’est un classique. Le choix rationnel aurait été d’attendre. » Le pouvait-il seulement ? La rumeur a trop enflé pour au final reculer. Renoncer à changer de gouvernement aujourd’hui aurait été prendre le risque de passer pour un indécis. Pas bon quand on est précisément à la recherche d’un cap.