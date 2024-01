Robert Grossmann, figure politique gaulliste et alsacienne, est mort

« Robert Grossmann vient de nous quitter. Avec lui, c’est l’un des derniers grands gaullistes alsaciens qui part », a réagi sur X (ex-Twitter) dans la nuit le député LR du Bas-Rhin Patrick Hetzel. L’homme politique alsacien Robert Grossmann, fondateur de l’Union des jeunes pour le progrès (UJP), est mort à l’âge de 83 ans.

Ancien Président de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), qui précédait l’actuelle Eurométropole, il a siégé dans les instances de la ville plus de 49 ans comme conseiller, adjoint et maire délégué. Dans un communiqué ce vendredi matin, Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole, rappelle « avec peine » qu’elle « retient de lui bien évidemment la création du Zénith, plusieurs extensions du réseau de tramway notamment jusqu’à Lingolsheim, la rénovation du Rhénus, la création de la médiathèque Malraux et la transformation de la gare de Strasbourg ». « De plus, il a fortement œuvré au niveau national pour la reconnaissance du rôle spécifique des intercommunalités et défendu les intérêts alsaciens et transfrontaliers. »

En tandem avec Fabienne Keller

Né en 1940, Robert Grossmann n’avait que 25 ans lorsqu’il a fondé, en 1965, l’UJP, un mouvement de jeunes gaullistes. Engagé dans la vie politique strasbourgeoise, il siège dès la même année au conseil municipal de Strasbourg, qu’il ne quittera qu’en 2014. Pour rappel, en 2001, la droite remporte, avec un tandem UMP composé de Robert Grossmann et Fabienne Keller, la mairie de Strasbourg. Il devient président de la CUS de Strasbourg et Fabienne Keller prend le poste de maire. En 2008, le tandem sortant n’est pas reconduit, mais Robert Grossmann préside un groupe d’opposition. Il aura donc siégé au total 49 ans, de 1965 à 2014, au conseil municipal de Strasbourg, mais aussi plusieurs années au Conseil général du Bas-Rhin ou au Conseil régional d’Alsace.

Jérôme Besnard, ancien dirigeant de l’UJP, a également indiqué avoir appris « avec peine le décès, du fondateur en 1965 de cette belle organisation de jeunesse gaulliste ». « Il a marqué pendant plusieurs décennies la vie politique strasbourgeoise par son éloquence et laisse à notre ville un héritage dans lequel vivra sa mémoire », a de son côté réagi sur X le conseiller municipal Pierre Jakubowicz. Robert Grossmann a également été l’auteur d’une dizaine d’ouvrages.

Un registre de condoléances est installé à l’Hôtel de ville de Strasbourg (9, rue brûlée) pour celles et ceux qui souhaitent lui rendre hommage.