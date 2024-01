Sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, les foudres s’abattent sur le député LFI David Guiraud pour sa référence aux « dragons célestes » du manga One piece. Sur X, il y a quelques jours, l’élu de la 8e circonscription du Nord publiait un extrait vidéo du manga en question sans même faire référence au conflit qui oppose Israël et le Hamas. Mais, très vite, cette référence lui est retombée dessus, d’une part parce que les « dragons célestes » ont été accaparés par la fachosphère pour désigner les juifs, d’autre part parce que le député soutient ouvertement les Palestiniens. Taxé d’antisémitisme, l’élu affirme avoir été menacé à son domicile et il est aussi visé par une plainte de l’Observatoire juif de France.

On ne trouve plus le post de la discorde, celui-ci ayant été rapidement effacé par David Guiraud. « Je ne veux heurter personne donc je préfère supprimer », a-t-il ainsi déclaré sur le réseau social, lundi. Dans la foulée, le député a tenté une justification pour éteindre le feu allumé par la référence aux « dragons célestes » qui lui a valu des centaines de commentaires le qualifiant d’antisémite. « Laissons la religion en dehors de ça. Les Dragons célestes ne sont pas une religion ou une ''race'' et si vous le pensez vous avez mal lu One piece », a-t-il insisté. En vain, la machine était lancée, notamment parce que la fachosphère s’est effectivement emparée de la référence aux dragons célestes du manga depuis une quinzaine d’années pour désigner les juifs.

« Il a un côté provocateur »

Mercredi, David Guiraud est une nouvelle fois revenu sur cette polémique par le biais d’un communiqué à l’en-tête de l’Assemblée nationale sans toutefois y évoquer directement son post mentionnant les « dragons célestes ». Il déplore que son « domicile privé a été ciblé par des actes malveillants graves » et fait le lien avec son engagement politique contre le « nettoyage ethnique des Palestiniens ».

Le député estime que ces « attaques brutales et malhonnêtes visent à délégitimer tous ceux qui s’opposent à la politique israélienne ». Sous entendu, le traiter d’antisémite pour avoir cité One piece est une manière de détourner le débat comme le confirme le politologue et patron de Sciences po Lille, Pierre Mathiot : « Il a un côté provocateur et soutient sans nuance la cause palestinienne », ajoutant qu’il « est très difficile de dénoncer aujourd’hui la politique israélienne sans être taxé d’antisémite ».

N’empêche, David Guiraud assume qu’il n’est pas « toujours adroit » dans ses réponses et assure « reconnaître [ses] erreurs ». Il se défend de « pensées qui n’ont jamais été les [siennes] », autrement dit d’être antisémite, mais martèle qu’il « refuse de [se] taire » face au « carnage monstrueux perpétré par l’armée israélienne ». Le député affirme qu’il ne veut pas « de l’aide de ceux qui détestent les juifs » et qu’il se bat « pour un cessez-le-feu […] et pour que le peuple palestinien vive libre et digne ».

Pour Matthieu Pinon, journaliste et auteur spécialiste des mangas, elle est peut-être là la vraie référence à One piece : « Les dragons célestes, c’est le Roi soleil puissance mille. Une caste qui opprime les autres ».