Pascal Praud pourrait-il se déclarer candidat à la mairie de Nantes lors des élections municipales de 2026 ? La rumeur se propage depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et dans quelques médias. Compte tenu de la notoriété du journaliste-animateur de CNews et Europe 1, elle est largement commentée localement, y compris, bien sûr, dans les couloirs de l’Hôtel de ville de Nantes. Si beaucoup préfèrent en rire, quelques-uns y croient dur comme fer, convaincus par les origines nantaises du polémiste âgé de 59 ans, par sa mégalomanie supposée, ainsi que par ses dernières prises de position virulentes à l’encontre de la politique de Johanna Rolland, maire PS de Nantes depuis 2014.

Mais qu’en dit exactement l’intéressé ? Sollicité par 20 Minutes, Pascal Praud assure ce jeudi que cette rumeur ne « repose sur rien ». « Il n’en a jamais jamais jamais été question. Je n’y ai jamais pensé. Je n’ai jamais fait de politique, je n’en ai pas l’envie, je n’ai aucune qualité pour ça, je ne corresponds pas au profil. Tout ça ne repose sur absolument rien. » Est-il surpris par cette rumeur ? « Non, rien ne m’étonne, mais peu importe. L’important, c’est que ça ne repose sur aucun fondement. Aucun, aucun, aucun. »

« Je ne fais de fixette sur personne »

Pascal Praud ne nie pas qu’il « aime beaucoup » sa vie natale mais souligne qu’il la fréquente « très peu aujourd’hui ». Il réfute aussi l’idée qu’il contribue au « Nantes bashing » dans ses émissions. « Je ne suis pas sûr que je fasse plus référence à Nantes qu’à d’autres villes. Je n’en ai pas parlé depuis le Voyage en hiver il y a un mois. On parle des sujets qui sont dans l’actualité, point. Je ne fais de fixette sur personne. Je pense d’ailleurs que je parle plus d’Anne Hidalgo que de Johanna Rolland », prétend-il.

Mercredi, à l’antenne de CNews, Pascal Praud avait déjà tenu à préciser qu'il ne se voyait pas un avenir en politique. « Je serai journaliste jusqu’à la fin de ma vie. La seule fois où je suis sorti de ce beau métier j’ai été très mauvais et ça a été un fiasco », avait-il affirmé sur le plateau, faisant référence à sa délicate expérience de directeur de la communication du FC Nantes entre janvier 2008 et mars 2010.

Le 6 septembre dernier, Johanna Rolland avait fait savoir qu’elle serait candidate à un troisième mandat à la tête de la Cité des ducs. Un mois plus tard, le conseiller municipal d’opposition Foulques Chombart de Lauwe (LR) s’était, lui aussi, déclaré candidat, prenant de court son propre camp. La ville de Nantes est dirigée par un maire de gauche depuis l’élection de Jean-Marc Ayrault en 1989.