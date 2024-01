Une polémique pour débuter l’année. Habitué des joutes verbales sur les plateaux télés, le député LFI David Guiraud est empêtré dans un bad buzz sur les réseaux sociaux. L’un des orateurs les plus piquants de la France Insoumise a fait allusion aux « dragons célestes » en réponse à un tweet qui mentionnait une plainte émise à son encontre par l’Observatoire juif pour « apologie du terrorisme ».

Problème : cette référence à des personnages du manga One Piece est régulièrement utilisée par des internautes pour publier des messages antisémites, sans en avoir l’air. Depuis, le député du Nord a supprimé son post sur X, arguant d’une erreur d’interprétation de certains internautes, tout en affirmant ne vouloir « heurter personne ». Quelle est cette référence ? Depuis quand a-t-elle été détournée ? Peut-on ignorer la signification de cette expression quand on est un habitué des réseaux sociaux ? On fait le point avec Pierre-William Fregonese, auteur et chercheur à l’université des arts de Kyoto, au Japon.

Que désigne l’expression « dragons célestes » ?

Les dragons célestes sont des personnages dans le manga japonais One Piece, mondialement connu. C’est une caste qui constitue la haute noblesse dans l’histoire. « Descendants des fondateurs du gouvernement mondial, ils sont riches, privilégiés, et plein de mépris pour les autres qu’ils peuvent réduire en esclavage en apposant une marque sur les corps des victimes », indique notre spécialiste qui résume leur positionnement ainsi : les « dragons célestes » sont « puissants, inaccessibles et détestables ».

Une certitude, tout de même, ce n’est pas la première référence de l’homme politique à One Piece. Le député LFI est un fan du manga depuis bien longtemps. Lors de son élection en 2022 dans la 8e circonscription du Nord, il avait d’ailleurs tweeté une image de Luffy, personnage principal, tout sourire, pour annoncer sa victoire.

Depuis quand cette expression a-t-elle été détournée ?

Selon notre expert, l’utilisation dévoyée des « dragons célestes » date des années 2010. « Certains membres des forums JV ont commencé utiliser cette expression pour désigner les personnes juives afin d’éviter la modération par mots-clés ». Cette méthode s’est démocratisée sur les réseaux sociaux plus récents comme TikTok, « la plupart du temps pour véhiculer des messages haineux et moqueurs ».

Cette analogie a aussi été utilisée dans le pays d’origine de One Piece, au Japon, où les « dragons célestes » ont été comparés à la famille Rothschild par des youtubeurs, précise notre spécialiste, avec une poussée de l’antisémitisme réelle, même si elle est moins prononcée qu’en Europe.

Aujourd’hui, cette expression rentre dans la catégorie dog-whistle (appel du pied), une technique permettant de masquer des messages politiques extrêmes derrière des formules d’apparence anodine. Et One Piece n’est pas le seul manga à trouver la faveur de certains messages cryptés. « D’autres univers, comme L’attaque des Titans, ont aussi été détournés pour servir les extrêmes », précise notre chercheur.

Peut-on ignorer la signification de cette expression quand on est un habitué des réseaux sociaux ?

Suivi par plus de 370.000 personnes sur TikTok, David Guiraud utilise ses réseaux quasi quotidiennement pour communiquer. Le parlementaire, qui n’a pas répondu à nos sollicitations, s’est défendu d’utiliser l’expression « dragons célestes » de manière détournée. Après avoir supprimé son tweet, le député a reproché à ses détracteurs d’avoir mal lu le manga. « Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une « race » et si vous le pensez vous avez mal lu le manga. C’est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils font aux autres », a-t-il précisé sur X.

Sans s’exprimer directement sur le cas du député, notre expert estime qu’en France, « l’expression est désormais assez liée à un antisémitisme déguisé, même s’il peut toujours y avoir des allusions fortuites. Un habitué des réseaux sociaux, un consommateur de pop culture et surtout un lecteur de One Piece, peut difficilement ignorer cet usage ».