Il a promis une « année de détermination » pour 2024. Lors de la traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre, Emmanuel Macron a répété qu’il voulait continuer à « agir ». Malmené depuis le début de ce second quinquennat, le président de la République entend donc rebondir ces prochains mois, même s’il est resté plutôt évasif sur les moyens d’y parvenir.

Quelles résolutions lui permettraient d’atteindre ce « nouveau cap » annoncé ? Remaniement, Jeux olympiques, élections européennes… Dans l’immédiat, optimiste ou impossible… 20 Minutes a imaginé les objectifs que le président pourrait s’être fixé pour se relancer.

La résolution immédiate : débarquer Elisabeth Borne

Après douze mois mouvementés, Elisabeth Borne a décidé de démarrer son année par un petit tour en pirogue dans la jungle guyanaise, auprès des forces armées. Un déplacement loin de l’Hexagone au moment où son sort pourrait être scellé. Car la Première ministre semble un fusible idéal pour relancer la dynamique présidentielle. Cette option est-elle en haut de la liste de résolutions du président ? La piste d’un remaniement, évoquée depuis plusieurs mois, prend de l’ampleur depuis quelques jours. Et l’annulation – sans aucune raison officielle – du Conseil des ministres ce mercredi a de nouveau relancé la machine à spéculations.

La résolution inattendue : surprendre les Français

Après le Grand débat, le Conseil national de la refondation et l’échec des « rencontres de Saint-Denis », Emmanuel Macron prépare une nouvelle initiative à sortir de son chapeau présidentiel. Le chef de l’Etat a ainsi promis « un rendez-vous avec la Nation » pour ce début d’année. « Il faut redonner une espérance, un goût de l’avenir », avait-il indiqué au Monde début décembre, évoquant simplement la nécessité de « rappeler la France à elle-même » et « à ce qu’elle est », « ce qui nous constitue » en tant que peuple.

Faut-il y voir l’annonce d’un référendum ou d’un nouvel OVNI politique ? Lors de ses vœux dimanche, il a confirmé qu’une annonce serait faite « dans les prochaines semaines », sans apporter plus de détails.

La résolution optimiste : trouver une majorité

« On ne pourra pas aller comme ça jusqu’à la fin du quinquennat… », soupirait en fin d’année un parlementaire macroniste. Après les blocages sur la réforme des retraites et les divisions sur le texte immigration, le camp présidentiel aborde l’année 2024 avec le frein à main. On ne doute donc pas qu’Emmanuel Macron apprécierait de trouver (enfin) une majorité à l’Assemblée nationale pour s’éviter la situation chaotique du début de mandat. D’autant que des textes périlleux se profilent, comme celui sur la fin de vie. Pour sortir de l’ornière, deux possibilités s’offrent au chef de l’Etat : une alliance avec la droite (qui n’en veut pas) ou une dissolution (très risquée).

La résolution « mission impossible » : remporter le scrutin européen

« Il faut rappeler à quel point cette élection est stratégique. L’enjeu est clair : est-ce qu’on est pour ou contre l’Europe ? », résumait en octobre dernier Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance. Le camp présidentiel a déjà affiché ses ambitions de remporter les élections européennes de juin prochain. Mais la tâche s’annonce ardue car c’est le RN qui fait la course en tête dans les sondages depuis des mois. L’avance de la liste menée par Jordan Bardella est désormais de 8 points sur celle du camp présidentiel, selon certaines enquêtes. Emmanuel Macron devra en premier lieu trouver une tête de liste solide pour mener les troupes macronistes et renverser les pronostics.

La résolution perso : ne pas être sifflé aux JO 2024

L’image a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. En septembre dernier, Emmanuel Macron était copieusement sifflé au Stade de France lors de son discours d’ouverture de la Coupe du monde de rugby. Le chef de l’Etat avait déjà été chahuté lors de la finale du Top 14 et celle de la Coupe de France de football cette même année.

Alors que se profilent les Jeux olympiques de Paris l’été prochain, nul doute que des sifflets en mondiovision feraient tache pour l’ouverture de cette « fête populaire » qu’il appelle de ses vœux.