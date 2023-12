Des vœux pour repartir sur de bonnes bases. Dimanche, le président de la République Emmanuel Macron s’adressera à la Nation en espérant tourner la page d’une année mouvementée et amorcer une relance de son quinquennat.

Avec en toile de fond une inconnue de taille : le remaniement gouvernemental, qui apparaît de plus en plus incontournable, interviendra-t-il dès le début de l’année et avec quel titulaire à Matignon ? Sans surprise, la traditionnelle allocution présidentielle du 31 décembre sera placée sous le signe de « l’unité », résume un conseiller présidentiel après les multiples incendies de 2023, de la difficile réforme des retraites à celle sur l’immigration en passant par les émeutes urbaines de l’été ou les propos très polémiques du chef de l’État sur l’affaire Depardieu.

« Le président a décidé de terminer la loi immigration (en décembre) de façon à repartir sur 2024 avec une nouvelle ère et un nouvel élan », explique un cadre de la majorité. Vendredi, à deux jours de ses vœux, il a de nouveau endossé, dans une tribune au Monde, l’un de ses costumes de prédilection, la lutte contre le réchauffement climatique, et réitéré sa volonté d' « accélérer en même temps sur le plan de la transition écologique et de la lutte contre la pauvreté ».

De futures réformes dévoilées ?

L’année qui s’ouvre s’annonce riche en rendez-vous politiques, diplomatiques et mémoriels dont le chef de l’État entend tirer profit pour donner un nouveau souffle à un second quinquennat souvent à la peine. Défi des Européennes en juin, avec un Rassemblement national favori dans les sondages, 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août : la France sera à bien des égards au centre de l’attention internationale.

Lors de ses vœux, « le président donnera aussi des pistes des grandes réformes à venir », relève le conseiller présidentiel. Avec un texte phare sur la fin de vie, qui sera présenté en Conseil des ministres avant les Européennes mais discuté après à l’Assemblée, selon le cadre de la majorité. Ce « nouveau cap » s’inscrira « dans la continuité de ce que le chef de l’État fait depuis bientôt sept ans pour redresser et réformer la France », insiste-t-on néanmoins à l’Élysée.

Emmanuel Macron devrait toutefois réserver ses annonces au prochain « rendez-vous avec la Nation » qu’il a annoncé pour début 2024, un exercice sur lequel il reste pour l’heure très mystérieux, sauf pour concéder qu’il abordera aussi les questions d’éducation.