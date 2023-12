Il y a des hommes et des femmes politiques populaires et impopulaires. Il y a des hommes et des femmes politiques sympathiques et antipathiques. C’est ce qu’essaye de mesure le « Bière test », un sondage Ifop pour Coriolink et révélé par Le Figaro. Il s’agit tout simplement de demander aux sondés et sondées avec qui ils et elles aimeraient boire une bière.

En tête de ce classement on trouve Edouard Philippe. 37 % des sondés et sondées auraient envie de prendre une bière avec lui. Suivent Marine Le Pen (35 %) et Gabriel Attal (34 %). Le président de la République, Emmanuel Macron, est au pied du podium, avec 28 %. Le chef de l’Etat a perdu 16 points depuis 2017 quand Marine Le Pen en a gagné dix dans le même temps. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale est même en tête pour ce qui est de ceux qui ont « tout à fait envie » de prendre une bière avec (17 %). Nettement devant son vainqueur des deux dernières présidentielles, qui lui obtient 12 % à ce jeu-là.

La gauche derrière

La première personnalité de gauche est 5e, c’est le communiste Fabien Roussel, avec 25 %. Devant l’insoumis François Ruffin (22 %), loin devant le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon (15 %), le chef du PS Olivier Faure (14 %) ou l’écolo Sandrine Rousseau (13 %).

Ce sondage est « traditionnel » aux Etats-Unis, moins en France où il n’existe que depuis 2017. Même s’il existe d’autres sondages comme celui où on demande avec qui les Françaises et les Français aimeraient partir en vacances. Aux Etats-Unis, Le Figaro explique qu’on voit dans ce « bière test » des choses qu’on ne voit pas dans d’autres types de sondage. Peut-être. Toujours est-il que le classement les personnalités politiques françaises avec qui les sondés semblent vouloir prendre une bière ressemble à s’y méprendre au classement de la popularité de ces mêmes personnalités.