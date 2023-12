Après une année politique mouvementée, c'est l'heure de prendre quelques jours de congés pour les fêtes. Et si pour une fois, les responsables politiques passaient le réveillon de Noël tous ensemble ? 20 Minutes a imaginé* un Secret Santa entre Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Eric Ciotti, et Sandrine Rousseau. Le principe est simple : chaque politique a pioché au hasard la personne à qui il doit faire un présent. Entre cadeaux empoisonnés et petites vacheries, l'ambiance s'annonce bien explosive au pied du sapin.

Sandrine Rousseau à Emmanuel Macron : « le féminisme pour les Nuls »

La députée écologiste de Paris a tiré le nom du président de la République. Et ça tombe bien : quelques jours avant Noël, Emmanuel Macron a consterné les féministes avec une sortie sur Gérard Depardieu. Dans un entretien sur France 5 mercredi soir, le président a dénoncé « une chasse à l'homme » contre l'acteur, dont des images affligeantes ont été révélées dans l'émission Complément d'enquête, et visé par deux plaintes en France pour viol et agression sexuelle. Sandrine Rousseau a accusé le chef de l'Etat de faire « la promotion de la culture du viol ». Elle a donc pris soin de lui offrir « le féminisme pour les Nuls » afin qu'il n'oublie pas sa promesse d'en faire « la grande cause du quinquennat ».

Marine Le Pen à Eric Zemmour : un peu de harrisa

L'ex patronne du Rassemblement national a choisi d'offrir à son meilleur ennemi, Eric Zemmour, un peu de harissa. Un clin d'oeil à la déclaration d'amour de l'ex-polémiste pour le couscous, mais pas que. Car Marine Le Pen l'a choisi très épicé, espérant que la purée de piments rouges pousse le fondateur de Reconquête à sortir de nouveau de ses gonds. Adepte des coups (bas) politiques, elle n'ignore pas que le rival identitaire l'a bien aidée dans sa stratégie de normalisation.

Jean-Luc Mélenchon à Eric Ciotti : « Le petit autoritarisme illustré »

C'est peu dire qu'Eric Ciotti a eu fort à faire pendant l'année 2023 pour tenir ses troupes. Eparpillée façon puzzle sur la réforme des retraites, la droite a réussi à se retrouver tant bien que mal sur la question de l'immigration. Mais on est loin, bien loin de la discipline de fer de La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a donc opté pour l'un de ses ouvrages favoris : « Le petit autoritarisme illustré », histoire de glisser quelques conseils sur la gestion d'un parti. Beau joueur, le tribun s'est aussi permis d'ajouter une séance de laser game façon team building pour renforcer l'unité des Républicains, si souvent habitués à se tirer dessus par médias interposés.

Emmanuel Macron offre à Jean-Luc Mélenchon : de la camomille

Le chef de l'Etat n'en peut plus de ses tweets incendiaires et de ses invectives contre le gouvernement. Son ministre de la Justice lui a soufflé l'idée de la camomille. Eric Dupont-Moretti se souvient qu'il avait déjà proposé à Jean-Luc Mélenchon cette plante apaisante en 2019, quelques jours avant son procès pour la perquisition houleuse au siège de LFI. Emmanuel Macron a opté pour la camomille en infusion, sans être toutefois convaincu qu'elle suffise pour calmer l'ardeur de l'insoumis.

Eric Ciotti à Marine Le Pen : aucun cadeau (supplémentaire)

La présidente du Rassemblement national sera problablement déçue de n'apercevoir aucun cadeau à son nom au pied du sapin. Eric Ciotti, qui devait lui faire un présent, a jugé suffisant d'avoir fait récemment voté un projet de loi immigration considérablement durci au Parlement. La gauche et quelques macronistes ont estimé que le texte adopté cette semaine était « un cadeau » pour le RN, puisqu'il reprenait certaines de ses idées, notamment sur le droit du sol et la préférence nationale. Marine Le Pen n'a-t-elle pas déclaré elle-même qu'il s'agissait d'une « victoire idéologique » pour son parti ?

Eric Zemmour à Sandrine Rousseau : un barbecue dernier cri

Le patron de Reconquête n'avait pas d'idée de cadeau pour l'écologiste avec laquelle il ne partage aucun point commun. Et si pour ce réveillon, il faisait un peu de provoc ? Habitué des coups d'éclat, Eric Zemmour a donc choisi un barbecue dernier cri pour la députée de Paris, qui a dépeint la pratique en « symbole de virilité ». L'ex éditorialiste a déjà préparé ses arguments pour débattre de la viande rouge et du machisme avec l'élue EELV.

*Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence.