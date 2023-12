Édouard Philippe est venu mardi au secours de son camp accusé de compromission avec le Rassemblement national. L’ancien Premier ministre a défendu le projet de loi immigration, un « compromis entre la majorité et LR » selon lui.

Le président du parti Horizons, ancien membre de LR ayant rejoint Emmanuel Macron en 2017, « ne croi (t) pas du tout » à une compromission avec le Rassemblement national, a-t-il affirmé dans l’émission Quotidien sur TMC. « Le RN, il n’est pas dans le compromis qui a été discuté. Il n’est pas au Sénat. Il y a deux sénateurs RN au Sénat », a-t-il constaté.

« J’assume le compromis »

« Je considère que ce texte de compromis ne vient pas modifier les éléments essentiels à mes yeux du pacte républicain » et qu'« il crée des instruments dont nous avons besoin. Donc j’assume le compromis », a insisté Édouard Philippe.

« J’ai toujours dit que j’étais favorable » et même « extrêmement attaché à l’Aide médicale d’État » (AME). « Je n’aime pas les mesures de déchéance de nationalité ». Mais « je ne crois pas que même avec des mesures qui ne m’enchantent pas complètement, ce texte mérite d’être rejeté », a-t-il argumenté.

Philippe admet un « malaise » dans la majorité

Interrogé sur la caution demandée aux étudiants étrangers, qu’il venait de défendre au moment même où Emmanuel Macron déclarait qu’elle n’était « pas une bonne idée », Édouard Philippe a répondu : « C’est le problème des textes de compromis ». « Mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? (…) Moi, je ne me serais pas battu dessus » mais « j’assume le fait que les députés de mon groupe l’ont voté ».

S’il admet un « malaise » dans la majorité, l’ancien Premier ministre a estimé que « le monde politique parisien, parlementaire, le monde médiatique qui va autour… On va dire qu’il s’emporte, parfois, et qu’il surréagit ». « Mon intuition, c’est qu’une assez large majorité de Français se retrouve dans les objectifs qui ont été défendus avec cette loi, à mon avis dans les équilibres qu’elle essayait de tenir, et probablement dans le compromis auquel on est arrivé », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, à la question : êtes-vous macroniste ? Édouard Philippe s’est défini comme « un membre loyal de la majorité, avec une liberté de ton à laquelle (il) tien(t) ». Pas macroniste, donc ? « Non… Voilà, j’ai créé mon parti ». « Non. Je soutiens la majorité, je respecte le président, je soutiens le président, et je suis d’accord avec lui sur ce texte. Voilà ».