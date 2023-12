Après la motion de rejet qui a mis fin au débat sur le projet de loi immigration à l’Assemblée nationale, place à la commission mixte paritaire (CMP). Elle se réunira lundi à 17 heures, a annoncé ce mercredi le président de la commission des lois Sacha Houlié (Renaissance), qui la présidera. Les sept députés et sept sénateurs qui la composeront devront tenter de trouver un compromis.

Mais, sans attendre, cette instance composée de sept députés et autant de sénateurs « se met au travail dès aujourd’hui » pour « préparer » un accord, a expliqué la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, espérant que la loi soit définitivement votée « avant les vacances de Noël ».

Le président écarte la possibilité d’une dissolution

De son côté, Élisabeth Borne multiplie les concertations, notamment avec la droite, qui a joué un rôle clé dans l’adoption de la motion de rejet. La Première ministre a annulé un déplacement à l’étranger et reprend les choses en main. Elle reçoit ce mercredi matin les cadres du parti LR Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix. Gérald Darmanin, qui porte le projet, sera également présent lors des discussions, après le camouflet à l’Assemblée. La cheffe du gouvernement recevra ensuite les poids lourds du centre et de la majorité.

Lors d’un dîner mardi à l’Elysée, le chef de l’Etat a décidé de jouer à quitte ou double avec cette CMP : soit elle est conclusive, soit le texte sera tout bonnement retiré, a-t-il fait savoir aux participants. Et il a également exclu de procéder à une dissolution de l’Assemblée en cas d’échec, alors que le patron du RN Jordan Bardella se disait déjà prêt à assumer la charge de Premier ministre de cohabitation.