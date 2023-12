L’hiver est arrivé sur la France, avec dans ses valises du froid et de la pluie. Partout dans les rues de nos villes, les nuits et les jours se font de plus en plus rudes pour toutes celles et ceux qui n’ont pas de toit. Censé protéger tous ceux qui sont à la rue, l’État ne parvient pas à faire face et voit ses solutions d’hébergement d’urgence déborder de partout. « Le système d’hébergement d’urgence dans notre pays est à bout de souffle », estiment plusieurs maires de grandes villes de France. Ce mardi, six d’entre eux ont écrit au rendez-vous à Emmanuel Macron afin d’obtenir un rendez-vous pour dénoncer « la crise humanitaire » en cours.

Jeanne Barseghian (Strasbourg), Nathalie Appéré (Rennes), Grégory Doucet (Lyon), Anne Hidalgo (Paris), Pierre Hurmic (Bordeaux) et Éric Piolle (Grenoble) signent un courrier engagé, réclamant au chef de l’État des moyens urgents. « Maires de grandes villes, nous ne pouvons pas pallier le sous-dimensionnement des dispositifs étatiques ni répondre aux demandes d’un nombre croissant de personnes très vulnérables et d’enfants contraints de dormir à la rue », écrivent les maires socialistes et écologistes.

Début octobre, ces six villes ont intenté des recours contre l’État pour lui demander de rembourser les sommes dépensées par les municipalités afin de venir en aide aux sans-abri. « Alors que la situation s’aggrave, que le constat est tous les jours plus dramatique, notre cri d’alerte est pourtant resté lettre morte ». Les édiles disent vouloir « poursuivre le dialogue » avec le ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein, « qui avait su, à l’hiver 2022, entrouvrir la porte des solutions », notamment avec la circulaire appelée « aucun enfant à la rue ».

Des enfants à la rue à Strasbourg, à Rennes…

D’après la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian « 94 % des personnes qui appellent le 115 pour obtenir un hébergement restent sans solution » dans sa ville. « En plein mois de décembre, chacun peut voir des femmes, des enfants et des personnes malades vivre dans des tentes ». L’an dernier à pareille époque, la maire PS Nathalie Appéré avait déjà exprimé les mêmes inquiétudes, dénonçant « 38 enfants ayant dormi dans les rues de Rennes ». « La situation n’est plus tenable car le système est bloqué. Ces enfants n’ont rien demandé. Leurs parents attendent qu’on leur donne un statut. Ils ne demandent qu’à travailler, à se loger », avait-elle avancé.