Trois mots d’ordre : « souveraineté industrielle, plein emploi et décarbonation ». Emmanuel Macron a annoncé lundi à Toulouse de nouveaux axes de développement pour France 2030, un plan d’investissements dédié à l’innovation, deux ans après son lancement.

Une simplification des investissements

« Si on veut gagner cette bataille de l’innovation, on doit aller encore plus vite et plus fort », a-t-il ajouté. Il a notamment promis, « dès le début de l’année prochaine », des mesures gouvernementales « très concrètes » en faveur d’une « simplification drastique » des procédures.

Ils plaident aussi pour une politique d’achats publics qui favorise, quand c’est possible, des solutions innovantes « locales » même si elles sont moins attractives d’un point de vue « budgétaire ». Il a enjoint le secteur privé à « redoubler de prises de risque ».

De nouveaux projets au service des anciens

Emmanuel Macron a également ajouté plusieurs chantiers qui feront aussi l’objet de financements de France 2030. Notamment la fusion nucléaire, dont les avancées technologiques serviront à développer de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), pour lesquels huit projets bénéficient d’ores et déjà de financements de France 2030.

Dans le domaine de la santé, huit bio médicaments ont déjà été développés sur les vingt ambitionnés. Le président a par ailleurs présenté une feuille de route pour la recherche fondamentale grâce à l’utilisation d’algorithmes et de l’intelligence artificielle (IA).

La décarbonation à tout prix

Du côté de l’aviation et du spatial, Emmanuel Macron se félicite d’avoir vu émerger des projets de petites fusées spatiales, et d’avoir permis le financement des recherches visant à mettre au point un avion décarboné. Dans cette continuité et dans l’objectif d’un plan global de décarbonation, le président a annoncé le lancement de « missions d’exploration » de réservoirs d’hydrogène naturel sur tout le territoire.

Une alternative sur laquelle compte le chef de l’Etat est le développement des technologies de capture et de stockage de carbone. L’objectif est de décarboner, d’ici 2030, 10 % des émissions industrielles incompressibles, soit 8 millions de tonnes de CO2 par des techniques de capture de carbone.

Vers l’infini et l’au-delà !

Mais dans le domaine spatial, Emmanuel Macron vise encore plus loin. Et l’objectif est ambitieux. Emmanuel Macron dit vouloir soutenir le développement d’un vaisseau cargo, une étape jugée indispensable pour envisager de se lancer un jour dans les vols habités.

Pour suivre cette longue feuille de route et soutenir ces différents projets, le président demande d’ailleurs aux métropoles, aux villes et aux régions de « travailler beaucoup mieux » avec l’État sur les grands projets industriels, en les « préparant » plutôt qu’en y « réagissant ».