Le président sera en visite, lundi, à Toulouse, à l’occasion des deux ans du lancement de France 2030. Ce grand plan d’investissement destiné à relancer la compétitivité française face aux Etats-unis ou à la Chine avait été annoncé après le Covid. Emmanuel Macron se rendra notamment sur le site de l’entreprise Airbus où il retrouvera les lauréats France 2030 d’Occitanie, soit les personnes qui prennent part au projet.

Quel est le but de cette venue ?

Cette visite d’Emmanuel Macron sera l’occasion pour lui tirer un premier bilan de ce projet d’investissement de 54 milliards d’euros, déployés sur cinq ans. Il viendra aussi annoncer les nouveaux défis, qui s’ajouteront aux dix premiers énoncés à l’origine.

Avec ce projet, le président dit vouloir « développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir ». En clair, mieux vivre et mieux produire. La moitié du budget prévu ayant déjà été investie, il est l’heure de faire le bilan des premiers résultats.

Objectif décarbonation de l’aviation

Et si le président se rend à Airbus ce n’est pas un hasard. Un des objectifs annoncés dans ce grand plan d’investissement à dix chiffres concerne l’aviation, et plus particulièrement la décarbonation de celle-ci.

« Airbus est l’un des leaders mondiaux en matière d'aviation. La France doit investir afin qu’elle reste avant-gardiste sur l’innovation et notamment sur la décarbonation des avions », souligne Matthieu Landon, chef du pôle « Economie » au cabinet du président.

Déjà 1,2 milliard d’euros investis en Occitanie

Mais en Occitanie, les projets ne se portent pas tous sur le domaine aéronautique ou aérospatial. Plus de 470 projets ont déjà bénéficié de ce financement de l’Etat dans la région depuis le début du projet. Parmi eux, la création d’un Institut hospitalo-universitaire (IHU) dédié à la recherche sur le vieillissement.

Emmanuel Macron vise en effet des domaines très variés avec ce plan d’investissement, pour aussi permettre de créer des emplois. Un défi qui s’inscrit dans la lignée du projet « plein-emploi », présenté en juin devant le Conseil des ministres.