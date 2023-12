« On connaissait le Puy du Fou, maintenant on a le fou du Puy ». Grâce à cette phrase prononcée par Éric Piolle en octobre dernier au sujet de Laurent Wauquiez, le maire EELV de Grenoble a reçu mardi le prix de la « Révélation 2023 » du concours « Press club, humour et politique ». L’élu écolo s’adressait à l’ancien maire du Puy-en-Velay, et actuel président d’Auvergne-Rhône-Alpes, après son annonce de faire sortir la région du dispositif « zéro artificialisation nette ». Sur X (ex-Twitter), Éric Piolle a dédicacé sa victoire aux « Wauquistes ».

Le « Grand prix » a été décerné à Édouard Philippe. Au total, onze catégories ont récompensé les personnalités politiques françaises qui « ont prononcé les phrases les plus drôles de l’année, qu’il s’agisse indistinctement d’humour volontaire ou involontaire ».