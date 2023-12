Le président du Sénat n’a vraiment pas apprécié les critiques de Jean-Luc Mélenchon à l’encontre de la journaliste Ruth Elkrief. A un point tel que Gérard Larcher, interviewé ce mercredi sur RTL, a lancé un « ferme ta gueule ! » à l’encontre du leader de la France Insoumise.

Le comportement de Jean-Luc Mélenchon est « irresponsable » a estimé le président du Sénat, trois jours après que la tête de file des insoumis a tweeté, traitant la journaliste de « manipulatrice ». Dans message au vitriol, publié sur le réseau social X, il a ajouté que « si on n’injurie pas les musulmans, cette fanatique s’indigne ».

Mélenchon accusé de « créer un brasier »

Le chef de file de la gauche radicale « s’est mis en dehors de l’arc républicain », a estimé le président du Sénat, fustigeant « quelqu’un qui a des millions d’abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser ». Jean-Luc Mélenchon « montre du doigt (…) et on voit bien avec quelle allusion derrière », a-t-il ajouté, alors que le tribun insoumis est régulièrement accusé d’antisémitisme.

Exaspéré, Gérard Larcher a finalement résumé le fond de sa pensée à l’endroit du triple candidat à l’élection présidentielle. A la question « Vous lui dites quoi ce matin ? Tais-toi ? », le patron de la chambre haute a répondu : « Oui, ferme ta gueule. »

Renaissance « peut comprendre », la droite « approuve »

Propos aussitôt désavoués par le député Renaissance Sacha Houlié, pour qui « le président du Sénat ne devrait pas dire ça ». « Si mes enfants devaient tenir ce genre de propos à propos de n’importe qui, on aurait une discussion un peu serrée », a reconnu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Mais « je peux parfaitement comprendre que dans le moment que nous connaissons, il y ait une forme de ras-le-bol de voir les invectives se succéder de la part de Mélenchon qui, encore une fois, fait prendre des risques à des gens très bien », a-t-il ajouté.

A droite, Éric Ciotti a apporté son soutien à son confrère : « Je comprends et j’approuve », a déclaré le président de Républicains lors d’une conférence de presse, éreintant des insoumis qui « veulent saper nos institutions » et « détruire la République ».

« L’indignité la plus complète » pour LFI

Ces propos ont, sans surprise, fait vivement réagir chez LFI. « Le président du Sénat (…) se vautre dans l’indignité la plus complète en direct à la radio (…) Vivement le dry January », le mois de janvier sans alcool, s’est indignée la chef de file des députés Mathilde Panot.

« Gérard Larcher reprend les mots de Jean-Marie le Pen », a dénoncé le coordinateur de LFI Manuel Bompard tandis que le député Aurélien Saintoul dénonçait un Gérard Larcher « grossier, inepte ».