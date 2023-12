A l’Ambassade d’Auvergne, à Paris,

C’est l’histoire d’un chasseur, d’un rugbyman et d’un chef trois étoiles… Les prémices de la liste « Alliance rurale » pour les prochaines élections européennes avaient tout d’une bonne histoire. Willy Schraen, l’influent président de la Fédération nationale des chasseurs conviait ce mardi matin la presse à l’Ambassade d’Auvergne, chic restaurant du centre de Paris, pour nous en dire plus autour d’un aligot. Dès l’arrivée dans la salle de presse, improvisée à l’étage, on s’aperçoit que l’insolite attelage promis suscite la curiosité. Une bonne cinquantaine de journalistes s’entasse comme elle peut dans une petite pièce pouvant en contenir la moitié.

« Vous êtes nombreux et la place est petite. Les mauvaises langues diront peut-être que ça ressemble à un vestiaire de troisième mi-temps, à un chalet de pêche ou un pavillon de chasse. Bref, des endroits où il y a de la convivialité et de la proximité, ce que nous, nous défendons bien évidemment », s’amuse Willy Schraen. Très à l’aise, l’habitué des médias se dit « heureux » d’avoir une dizaine de personnalités à ses côtés, présentées comme des « facettes différentes de cette ruralité » et « apolitiques ».

Gagnaire et Hinault se sont désistés

Il y a là Véronique Langlais, présidente du Syndicat des bouchers de Paris, l’éleveur de chiens Jérémy Grandière, président de la fédération départementale des pêcheurs d’Ile-et-Villaine, la « reine d’Arles » Camille Hoteman, l’exploitante agricole Agathe Raimbert. On distingue aussi le colosse Louis Picamoles, l’ex-rugbyman aux 82 sélections avec le XV de France. « Notre combat n’est pas celui d’irréductibles Gaulois réfractaires aux changements, dit Willy Schraen. Il consiste à préserver des modes de vie fondés sur des valeurs étonnamment modernes. »

Un invité de marque manque pourtant à l’appel : le légendaire Pierre Gagnaire. Annoncé sur la liste, le chef triplement étoilé au Guide Michelin a finalement posé un lapin à son ami chasseur. « Pierre a toujours été un soutien de la cause rurale, il n’y a aucun problème là-dessus », évacue la future tête de liste. « Il y aura beaucoup de sympathisants, mais ces gens de la vraie vie ont un boulot, ils n’ont pas forcément du temps à consacrer à une élection ». Le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, a lui aussi renoncé, par crainte de prendre la tempête sur les réseaux sociaux.

« Aucun lien avec Macron »

Reste à connaître les motivations de cette petite troupe en route pour le Parlement européen. Willy Schraen fustige dans son discours les « normes qui étouffent », les « technocrates qui théorisent des modèles de société où bientôt, il ne sera plus possible de choisir librement jusqu’à son papier peint », les politiques « hors sol » et les « élites déconnectées de la vraie vie, sous influence de l’écologie politique ». Il dessine à gros traits sa « France des oubliés », une France caricaturale et fantasmée, diront ses détracteurs.

Nous ne sommes pas des salauds parce que nous aimons l’agriculture et l’élevage, la chasse et la pêche, les animaux et le monde taurin, le vin et la viande, le rugby et le football, la pétanque et le barbecue, l’apéro et la cochonnaille », dit Willy Schraen.

Mais cette liste suscite des interrogations car Willy Schraen est plutôt proche d’Emmanuel Macron et l’a soutenu dès le premier tour de la dernière présidentielle. On trouve à l’origine de cette initiative également le lobbyiste Thierry Coste, conseiller du chef de l’Etat, l’homme qui aurait entraîné le départ de Nicolas Hulot du gouvernement en 2018. Suffisant pour faire dire au Rassemblement national que l’Elysée a œuvré « en sous-main » dans l’optique d’affaiblir le grand favori de juin prochain. « Il n’y a aucun lien avec Emmanuel Macron », balaie Thierry Coste dans un couloir du restaurant. « Je l’ai conseillé de manière amicale et personnelle sur la ruralité et la chasse, comme je l’ai fait avec Hollande, Sarkozy et Chirac. Je discute avec tout le monde, j’ai même fait en juin un très bon dîner avec Jordan Bardella », ajoute-t-il avec malice.

Le fameux aligot. - TLG/20 MINUTES

Au moment où les serveurs apportent en salle l’aligot fumant, les colistiers répondent encore aux nombreux journalistes présents. Si le discours « anti-élites » est parfois, lui aussi, un peu réchauffé, Willy Schraen et Thierry Coste ont réussi leur premier pari : braquer les caméras sur une liste insolite, créditée à moins de 1 % des intentions de vote dans un récent sondage.