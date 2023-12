La fin d’un parcours chaotique. Le budget de la Sécurité sociale a été définitivement adopté lundi via le rejet d’une ultime motion de censure à l’Assemblée nationale, riposte à la vingtième utilisation par Élisabeth Borne du 49.3, qui permet d’adopter des textes sans vote.

« Vous savez que ces 49.3 s’imposent, mais vous faites semblant, vous jouez les indignés », a lancé la Première ministre dans un hémicycle quasiment désert, rejetant la faute des débats tronqués à des oppositions refusant selon elle le dialogue. Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) « est un texte de progrès social », a fait valoir Élisabeth Borne, vantant « un budget de 640 milliards d’euros pour notre Sécurité sociale ».

L’opposition dénonce « un passage en force »

Sans convaincre la gauche, qui avait mis entre parenthèses ses divisions pour dénoncer dans une motion unitaire un « passage en force » sur un texte qui « détricote la Sécurité sociale et brutalise notre hôpital public et ses soignants ». « Vous avez rudoyé sans vergogne le Parlement », a lancé le socialiste Arthur Delaporte. « Vous avez agité le chiffon rouge du déficit public pour mieux justifier les coupes budgétaires, les économies et les défauts d’investissement » dans la santé, a renchéri l’Insoumise Ségolène Amiot.

Le Sénat, dominé par la droite, avait de son côté adopté une version largement remaniée de ce budget, contestant une trajectoire financière jugée irréaliste. Mais le gouvernement a rejeté l’essentiel de ses ajouts. Le déficit de la Sécurité sociale, désormais estimé à 8,7 milliards d’euros pour 2023, atteindrait 10,5 milliards toutes branches confondues en 2024, selon les dernières estimations du gouvernement, qui conteste toute « austérité ».

Deux dossiers ont plané sur les débats parlementaires, sans figurer dans le texte. Après avoir agité la menace d’une ponction dans les réserves du régime de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco, géré par les partenaires sociaux, le gouvernement a fini par reculer. Sans renoncer à demander une participation de ce régime aux revalorisations des petites pensions, l’exécutif a décidé de s’en remettre à des négociations entre patronat et syndicats.