Emmanuel Macron va être au cœur d’un documentaire actuellement en préparation. Une équipe suit le président de la République et le réalisateur Cédric Jimenez (Bac Nord) fait partie du projet, a indiqué vendredi sur France Info le PDG de la société de production Mediawan Pierre-Antoine Capton. « On a deux réalisateurs qui le suivent et on est en train de travailler sur un film », a déclaré ce dernier à la radio publique, confirmant une information du journal La Tribune Dimanche.

« On a demandé à Cédric Jimenez un regard artistique, mais ça n’est pas lui qui le réalise », a-t-il précisé au sujet du réalisateur de Bac Nord et Novembre. Selon Pierre-Antoine Capton, ce projet aurait dû rester pour l’instant « dans le secret », mais « il y a eu un leak » (une fuite) dans La Tribune Dimanche.

Des séquences « jamais vues »

Après un premier documentaire sur sa campagne de 2017, l’idée initiale était de suivre Emmanuel Macron « lors de sa deuxième campagne » en 2022. Mais « tout a été impacté par l’Ukraine, par plein de sujets, et donc on a continué de tourner », a précisé le patron de Mediawan. Selon La Tribune Dimanche, « le tournage continuera au moins tout au long de 2024 qui, des JO aux cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement, sera riche en événements spectaculaires ».

Les modalités de la diffusion de ce documentaire ne sont pas encore arrêtées, a assuré Pierre-Antoine Capton. « Aujourd’hui on se laisse le champ de toutes les possibilités, peut-être à l’international, peut-être en France sur une plateforme, peut-être une série, on ne sait pas encore », a-t-il dit. « Tout ce que je sais c’est qu’on a des séquences qui sont incroyables, jamais vues », a-t-il assuré.

Fondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le groupe Mediawan est un poids lourd de la production, distribution et diffusion de films, séries et programmes de flux. Il regroupe plus de 70 labels de production, rachetés progressivement en France, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord.