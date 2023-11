Une victoire historique pour l’extrême droite aux Pays-Bas. Le Parti de la liberté (PVV) de Geert Wilders a triomphé mercredi aux élections législatives néerlandaises. Le PVV a remporté 37 des 150 sièges au Parlement, plus du double que lors du scrutin de 2021. Cette percée inédite, un an après la victoire de Giorgia Meloni en Italie, est un nouvel exemple de la dynamique des partis nationalistes en Europe.

Quelles sont les raisons de cette percée ? Et quel impact pour les élections européennes de juin prochain ? On en parle avec Gilles Ivaldi, chargé de recherche CNRS au CEVIPOF, spécialiste des partis de droite radicale et du phénomène populiste en Europe.

De quelle dynamique parle-t-on ?

La percée du PVV de Wilders n’est pas nouvelle sur le continent européen. Ces dernières années, des formations nationalistes ou conservatrices ont accédé au pouvoir en Italie, en Hongrie ou en Pologne (le Pis a perdu les législatives en octobre dernier), ou participent à des coalitions gouvernementales, comme en Suède, en Finlande ou en Slovaquie. « Il y a une dynamique sur tout le continent depuis la crise migratoire de 2015, notamment dans les pays de l’Est. Un mouvement clair de consolidation et de forte poussée dans les intentions de vote », indique Gilles Ivaldi.

Quand ils ne sont pas au gouvernement, ces partis incarnent souvent l’opposition principale, comme en France, et sont souvent très bien placés dans les sondages, comme le FPÖ en Autriche ou l’AFD en Allemagne. « L’extrême droite se consolide ou progresse depuis quarante ans. Mais on remarque une dimension nouvelle, un peu partout en Europe, c’est le souci de normalisation et d’institutionnalisation, la volonté d’être aux manettes », ajoute le spécialiste.

Comment expliquer cette poussée ?

Ce dynamisme n’est pas étranger à la crise économique et sociale post-Covid. « L’insécurité économique favorise le vote protestataire. Et se transforme souvent en protestation contre les élites et le gouvernement, ainsi qu’en insécurités culturelles, assure Gilles Ivaldi. Il y a une raison qu’on oublie parfois, c’est donc la pandémie de Covid-19. L’AFD, Salvini, Wilders notamment, ont beaucoup utilisé le mécontentement sur les vaccins ou les confinements, et la frustration de cette période se ressentent aujourd’hui ».

Ces formations politiques ont également un ADN anti-immigration en commun. « Le sujet migratoire revient sur le devant de la scène depuis 2015 avec des enjeux identitaires et sécuritaires, notamment en raison des attaques terroristes qui ont frappé les peuples européens », poursuit Gilles Ivaldi. Il précise que les responsables nationalistes ajoutent une donnée identitaire dans leur discours, défendant une lutte contre l’islamisme, voire l’islam.

Existe-t-il des différences ?

Pour Gilles Ivaldi, le grand clivage est le rapport à la Russie. « C’est le principal point de différence. Avec d’un côté Marine Le Pen, Salvini, Wilders, le FPÖ en Autriche ou l’AFD en Allemagne, qui sont traditionnellement pro-russes même si certains ont mis un peu d’eau dans leur vin depuis la guerre en Ukraine. Et de l’autre Meloni, Vox (Espagne) et les pays plus à l’Est qui sont très atlantistes voire anti-Russes ».

Autre élément de distinction, le positionnement économique : « La France reflète bien ces divergences entre le projet social du Rassemblement national et celui bien plus libéral d’Eric Zemmour », ajoute le chercheur.

Quelles conséquences pour les futures européennes ?

Les sondages pour les élections européennes de juin prochain donnent ces partis en première position dans de nombreux pays. « Marine Le Pen et Giorgia Meloni pourraient être les grandes gagnantes du scrutin et se disputer le leadership de l’extrême droite en Europe », assure Gilles Ivaldi. Le RN et Fratelli d’Italia ne sont toutefois pas alliés aujourd’hui au Parlement européen, où les partis nationalistes et conservateurs sont divisés en deux grands blocs.

Et la recomposition qui pourrait bien s’opérer en juin prochain, ne serait pas forcément une alliance de ces deux forces : « Meloni a pour objectif de faire alliance avec les autres droites au Parlement européen. Plutôt qu’une grande coalition d’extrême droite, on pourrait plutôt assister à un rapprochement entre le groupe ECR renforcé par le scrutin (auquel appartient Fratelli d’Italia de Meloni) et le PPE (qui rassemble les droites et le centre), qui n’a pas écarté cette idée », dit-il. Pour Gilles Ivaldi, « Cela déplacerait le centre de gravité du Parlement, avec des conséquences majeures sur l’immigration et les questions environnementales ».