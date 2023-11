Qui n’a pas au moins eu la tentation de baisser les yeux devant une agression dans le métro ? Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports, les autorités en appellent à la mobilisation des témoins de ces actes. C’est tout l’objet d’une nouvelle campagne d’information du gouvernement : « Contre les agresseurs, levons les yeux », indiquent les affiches, avec en fond, une photo en plan serré d'un regard fixé sur l’objectif.

Le gouvernement indique que la campagne a trois objectifs : « Rassurer les victimes en réaffirmant leur droit, s’adresser aux témoins, car ils peuvent faire la différence dans ce genre de situations, et condamner fermement les agresseurs en les nommant explicitement. » Rappelons que 87 % des femmes usagères des transports en commun déclarent avoir au moins une fois dans leur vie y avoir été victime de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol.

Lancement en grande pompe vendredi

La thématique choisie pour cette campagne est le fruit du travail du Comité d’action contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans les transports, créé il y a un an par le gouvernement. Il recense « les actions à mener sur le terrain », en coordination avec les associations et les opérateurs (RATP, SNCF…).

« Contre les agresseurs, levons les yeux », la nouvelle campagne de sensibilisation du gouvernement sur les violences sexistes et sexuelles dans les transports. - SIG

La campagne, qu’on peut déjà voir dans certaines stations de transports en commun, sera officiellement lancée ce vendredi matin, à la gare Saint-Lazare, par la Première ministre, Élisabeth Borne, la ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Près de 3.000 affiches seront déployées dans les stations de métros,et gares SNCF, et sur les bus en Île-de-France. Dans le reste du pays, 2.000 affiches seront déployées, notamment dans les grandes métropoles. La campagne prendra fin le 12 décembre.

En outre, le gouvernement publie avec le média Simone un Guide contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun, sous forme numérique et sous forme papier. Il s’adresse aussi bien aux témoins qu’aux victimes de violences.