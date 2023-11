Les Ecologistes (le futur nouveau nom d’Europe Ecologie – Les Verts) avaient une tête de liste pour les élections européennes depuis cet été : Marie Toussaint. Ils ont désormais une affiche et un slogan : « Justice, paix, écologie », que « 20 Minutes » vous présente. L’affiche, à dominante verte, fait une large place à Marie Toussaint, députée européenne depuis cinq ans mais largement inconnue du grand public, et dont l’un des défis est de se faire connaître. Le slogan est plus tranché que le très passe partout « Ensemble, nous pouvons tout changer », de Yannick Jadot en 2019. Plus dramatique, aussi : les écologistes prennent la mesure d’une ambiance très différente d’il y a cinq ans, des marches pour le climat de 2019 à la guerre sur le sol européen en 2024. Ce triptyque « Justice, paix, écologie » rappelle clairement celui du Front populaire : « Pain, paix, liberté ».

Le premier tract de Marie Toussaint, que « 20 Minutes » a aussi pu se procurer, marque cette dramatisation des enjeux. « Le climat et la biodiversité se dégradent, les conflits armés se multiplient, les inégalités explosent. Ce monde devient invivable : nous sommes de plus en plus vulnérables », sont les premiers mots de la tête de liste. Elle y désigne ses principaux adversaires, la droite et l’extrême droite, qui « au lieu de défendre le bien commun combattent la transition écologique ». Face à ce constat, Marie Toussaint oppose son « horizon : rendre la vie plus douce pour des millions de personnes ». « La douceur en politique » est une idée qu’elle a développée dans son discours lors des Journée d’été des écologistes, l’été dernier, et qu’elle compte mettre en avant pendant sa campagne.

Le tract que les écologistes vont bientôt commencer à distribuer. - EELV

Un défi de taille pour Marie Toussaint et les écolos

Cette campagne, justement, EELV et Marie Toussaint vont la lancer à l’Elysée Montmartre, à Paris, le 2 décembre. Les tracts et affiches sont en train d’être distribués auprès des groupes locaux d’EELV, et certains ont déjà commencé à les distribuer. Les écolos ne sont en réalité pas les premiers à partir en campagne : à l’extrême droite, Jordan Bardella pour le RN et Marion Maréchal pour Reconquête le sont déjà. Le PCF a lui aussi déjà tapissé quelques murs des affiches où Fabien Roussel et sa tête de liste, Léon Deffontaines, sont côte à côte.

Pour Marie Toussaint, le défi est de taille : la liste Jadot avait créé la surprise en 2019, obtenant plus de 13 % des voix, de loin la première liste de gauche. Nous sommes encore loin du scrutin et pour l’heure, la liste Toussaint est donnée entre 7 et 10 % suivant les sondages, au coude à coude avec les listes socialiste et insoumise. Marie Toussaint est moins connue que les probables têtes de listes LFI (Manon Aubry) et PS (Raphaël Glucksmann). Elle devra aussi, comme les autres listes de gauches, faire campagne malgré les reproches d’une partie de l’électorat de gauche qui regrette ces divisions.

La juriste de 36 ans a en revanche pour elle ses cinq ans de mandat au Parlement européen et une longue expérience de militante écolo. Via l’association Notre affaire à tous, qu’elle a fondée en 2015, elle était l’une des initiatrices de « L’Affaire du siècle », visant à poursuivre l’Etat pour inaction climatique. Un combat judiciaire gagné. La pétition accompagnant la plainte est toujours, à ce jour, la plus signée de l’Histoire de France.