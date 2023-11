Les hasards de l’actualité ont fait que l’affaire Joël Guerriau, ce sénateur accusé d’avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue de l’agresser sexuellement, est arrivée quelques jours avant le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais dans une interview accordée à 20 Minutes, Mathilde Viot, cofondatrice de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, rappelle que ces faits n’ont rien d’un hasard et font système. L’autrice de L’homme politique, moi j’en fais du compost (Stock), où elle raconte son expérience de collaboratrice politique dans un monde où le sexisme est roi, fait aussi le bilan des deux ans de l’Observatoire.

L’affaire Joël Guerriau remet en lumière les violences sexistes et sexuelles en politique. C’est un milieu qui est plus propice que les autres à ce type d’abus et d’abus de pouvoir ?

Ce que j’ai vu dans la façon avec laquelle était recruté le personnel politique, et qui est valable très tôt dans la formation des militants, c’est qu’on fait monter des hommes qui sont agressifs et dominateurs. C’est vrai chez les jeunes insoumis, les jeunes écologistes… partout ailleurs. Ce sont souvent de jeunes mecs qui ont la volonté de dominer l’adversaire, et pas que d’un point de vue rhétorique. Il y a quelque chose qui se base sur une volonté d’agressivité. Cela favorise très nettement la surreprésentation d’hommes violents en politique.

L’Observatoire dénonce des « violences systémiques » dans le milieu politique. Qu’entendez-vous par là ?

Parler de « violences systémiques », c’est une manière de décrire le système en entier. En commençant par le processus de recrutement, dont je viens de parler, jusqu’à pourquoi les affaires ne sortent pas. Que se passe-t-il, dans tout ce système-là, pour que ces violences puissent perdurer avec des mécanismes d’impunité extrêmement bien rodés, avec une omerta encore extrêmement présente, parce qu’on déconseille encore aux femmes de parler.

La situation avec Joël Guerriau est intéressante compte tenu de la réaction assez rapide du monde politique et de la façon dont les médias l’ont repris. On est quasiment dans une enquête de flagrance, c’est très différent de d’habitude, où souvent, on est éloigné des faits dans le temps, on tombe vite dans le « parole contre parole », il n’y a rarement des perquisitions. Là, il y a tout ces éléments matériels qui apportent de la solidité à ce qu’elle dit et donc on peut moins s’en moquer.

Par ailleurs, c’est une députée. Si elle avait été une collaboratrice, je pense que la prise en charge de sa parole aurait été extrêmement différente. Il est probable que le monde politique se serait retourné contre une telle prise de parole. Le mot « systémique » regroupe tous ces éléments-là, qui vont de comment c’est généré dans le monde politique, comment ça perdure et comment, à la fin, il y a de la résistance.

Vous avez dénoncé récemment la multiplication des affaires dans la sphère macroniste. Il y a un problème particulier dans ce camp-là, ou c’est le fait d’être au pouvoir qui change la donne ?

L’Observatoire est vraiment attentif à ce qui se passe dans tous les partis. Je pense qu’il y a un problème avec la macronie à partir du moment où le ministre de l’Intérieur a été accusé de viol et n’a pas été débarqué, et où Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, multiplie les propos sexistes et l’on considère que c’est normal. Ce sont tout de même deux ministères absolument clés dans la chaîne pénale et dans la protection des droits des femmes. Cela traduit la façon avec laquelle ce pouvoir-là se comporte avec les femmes. Cela attire aussi des hommes qui considèrent qu’il n’y a pas de difficulté à agir de cette façon-là. Il y a une réelle responsabilité de cette majorité parce qu’elle est au pouvoir, mais aussi parce qu’elle se comporte de cette façon-là.

Vous avez lancé #MeToo politique il y a deux ans. Je présume que le combat n’est pas terminé, mais quel bilan faites-vous ?

Il s’est passé des choses. On s’est constitué juste avant la présidentielle pour profiter de ce moment-là pour faire émerger des affaires. Ça a un peu fonctionné dans le sens où certaines investitures pour les élections législatives n’ont pas pu avoir lieu. Je pense à Jérôme Peyrat [un temps candidat Renaissance en Dordogne], qui avait été condamné pour violences conjugales. A Benoît Simian [élu député LREM en 2017, aussi condamné pour violences conjugales]. qui avait tenté d’être réinvesti. L’affaire Damien Abad [ex-LR, nommé ministre en mai 2022 et accusé de violences] a évidemment été un tournant pour nous puisque avec l’action coordonnée avec Mediapart, on a réussi à rendre visible quelque chose qui, d’ordinaire, aurait été absolument caché.

Désormais, grâce au rôle fondamental de la presse, ce sujet est traité alors qu’il ne l’était pas avant. Quand j’ai monté le collectif Chair collaboratrice avec d’autres en 2016 à l’Assemblée [collectif de collaboratrices parlementaires visant à recueillir la parole des victimes de sexisme à l’Assemblée nationale], nous étions les premières à parler de ces difficultés et il n’y avait aucun cas. L’Affaire Baupin a été fondamentale dans la prise de conscience, mais c’était vu comme un fait divers, comme quelqu’un d’isolé qui ne savait pas se retenir. Il a fallu faire la démonstration que ce n’était pas un fait divers, mais généré par un climat dans la sphère politique. Au fur et à mesure on commence à y arriver.

Cette année, vous lancez un #MeToo politique au niveau européen. Pourquoi et pour quoi faire ?

Quand on parle avec des homologues, des militantes, des activistes d’autres pays d’Europe, on se rend compte qu’elles sont frappées par les mêmes difficultés à exister en politique, à ne pas subir de violences… On a vu le sort qui était réservé à Sanna Marin (ex-première ministre finlandaise), plus loin on a vu les mots éloquents de Jacinda Ardern (ex-première ministre néo-zélandaise) quand elle a quitté son poste : elle expliquait que c’était trop violent, trop brutal. Quand on parle avec des femmes politiques européennes, ce qu’elles disent en premier, c’est que le plus dur, c’est que la violence vient de leurs propres partis politiques. Exactement comme dans le cas de Sandrine Josso.

En France, grâce au travail de la presse, ces sujets commencent à être abordés, mais ce n’est pas le cas partout en Europe. On a vraiment besoin de créer des liens de solidarité, de méthode… pour s’entraider. Et permettre de questionner à plus grande échelle ce que cette ambiance fait au pouvoir politique. Qu’est-ce que ça dit du pouvoir quand on a des gens dans ce rapport de domination ? Qu’est-ce que ça dit de la montée de l’extrême droite ?….