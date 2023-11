La France insoumise (LFI) inaugurera samedi son premier local dans le département des Pyrénées-Orientales, où tous les députés portent les couleurs du Rassemblement national (RN). Cette antenne du parti de Jean-Luc Mélenchon ouvre à Perpignan, une commune dirigée depuis 2020 par Louis Aliot, qui est, lui aussi, une figure du RN.

Il y a un an, LFI avait annoncé vouloir acheter des locaux « dans tous les départements de France, en commençant par les 65 départements où nous n’avons pas de députés », afin de disputer les zones rurales et périurbaines au RN et à la droite.

LFI a « frôlé » la victoire sur une circonscription, dans les Pyrénées-Orientales

Ce premier local, acheté et inauguré samedi soir à Perpignan, « coche toutes les cases », estime auprès de l’AFP le député de l’Essonne, Antoine Léaument (LFI) : les Pyrénées-Orientales sont un département « rural », avec « une forte implantation du RN » et « où on a frôlé des victoires ». Lors des élections législatives de 2022, dans une des quatre circonscriptions de ce département finalement remportées par le RN, une candidate insoumise s’est en effet inclinée au second tour pour environ 3.000 voix.

Le but est « toujours » d’être présent « dans chaque département d’ici 2027 » assure Antoine Léaument, mais LFI commencera par « un local par chaque grande région avant d’affiner ». Le prochain devrait ouvrir ses portes dans la Drôme début 2024, avant une possible extension dans la Meuse, la Doubs ou encore le Calvados.

« On cible les départements où on peut faire basculer des circonscriptions et gagner des députés », précise-t-il. « Il y a une volonté de conquérir des endroits dans lesquels on est un peu moins forts. Les départements ruraux sont peuplés de personnes plus âgées, chez qui on fait de moins bons scores que chez les jeunes », développe le député de l’Essonne.