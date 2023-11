La prochaine « Rencontre de Saint-Denis » semble vidée de sa substance. Le rendez-vous des partis politiques avec le président est boudé par le président des Républicains, Éric Ciotti mais aussi LFI et le PS. L’Elysée assure vouloir, malgré tout, garder les « portes ouvertes ».

A quoi peut ressembler cette nouvelle « rencontre », dont la table rétrécit au gré des défections, entamées par Olivier Faure (Parti socialiste), suivi par Manuel Bompard (La France insoumise) ? Certes, Emmanuel Macron pourra compter sur ses alliés, Stéphane Séjourné (Renaissance), François Bayrou (MoDem), Edouard Philippe (Horizons), Laurent Hénart (Parti radical). Le patron de l’UDI, Hervé Marseille, qui fait montre d’égards à l’endroit de la majorité présidentielle, sera également présent.

Une opposition limitée au PCF, à EELV et à l’extrême droite

Mais, parmi les oppositions, seuls Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Fabien Roussel pour le PCF et Marine Tondelier pour EELV ont annoncé leur venue. Cette dernière a confirmé mardi à l’AFP sa participation, plaidant « pour que la justice environnementale et la justice sociale soient au cœur des discussions ».

Le rendez-vous, désormais promis à se tenir en catimini, s’annonce déjà plombé. Les portes « resteront ouvertes » jusqu’au bout, a fait savoir l’Elysée en réaction aux « non ». Mais le coup d’éclat de l’édition inaugurale du 30 août, lorsque l’ensemble des chefs de partis représentés au Parlement avaient consenti à se rendre à la Maison de l’éducation de la Légion d’honneur, à deux pas de la basilique où reposent les rois de France, semble lointain.

« Dépasser les clivages »

Ce qui avait été présenté comme « une initiative d’ampleur » par Emmanuel Macron avait alors tourné à son avantage, le chef de l’Etat parvenant à tenir une réunion longue de douze heures conclue au milieu de la nuit. Le deuxième round prévu vendredi se voulait pourtant consensuel. Dans son invitation envoyée la semaine dernière, le président de la République appelait à « dépasser les clivages dans l’intérêt du pays », soulignant que les « réflexions sur les pistes d’évolution du référendum devront également être poursuivies ».

« Il s’agirait à la fois de saisir des projets de loi relevant de questions dites "sociétales" comme la fin de vie parfois évoquée, mais également de réformes plus larges touchant plusieurs aspects intriqués entre eux, comme c’est le cas des questions migratoires qui relèvent de sujets régaliens, économiques, sociaux ou même diplomatiques », précisait-il. Mardi, l’Elysée a en outre souligné que la réunion doit permettre de faire « un point sur la situation internationale, notamment au Proche-Orient, dont les conséquences se sont traduites en France par une augmentation des actes antisémites ».

Les LR cherchent leur position

Plus encore que celle de LFI et du PS, la fin de non-recevoir d’Éric Ciotti apparaît dès lors audacieuse. Le patron de LR réclame depuis le printemps un référendum sur l’immigration. Un paradoxe ? La politique de la chaise vide adoptée par le député des Alpes-Maritimes semble surtout s’inscrire dans une séquence plus large.

Car le parti de droite se cherche une position sur le projet de loi immigration, tiraillé entre les tenants d’une ligne « constructive » au Sénat – surtout Gérard Larcher, le président LR de l’institution – et les partisans de la rupture, dominés par le chef des députés LR, Olivier Marleix, qui n’entendent pas voter le texte et font planer la menace d’une motion de censure en cas de 49.3.