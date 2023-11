Ce n’est pas la première fois que la Seine-Saint-Denis est victime de préjugés. De nouveau, ce lundi, le département a fait l’objet d’une déclaration vivement critiquée du député Rassemblement national Sébastien Chenu. Interrogé par BFMTV sur le rassemblement contre l’antisémitisme et la présence de son parti à la marche organisée dimanche, l’élu a lancé : « Aujourd’hui un jeune juif risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manifestation du Rassemblement national », a-t-il déclaré.

Plusieurs députés de La France insoumise du département de Seine-Saint-Denis ont aussitôt dénoncé ces propos. Alexis Corbière a jugé sur X cette déclaration « ignoble », regrettant qu’un « chef de l’extrême droite insulte tous les habitants d’un département, tous ses habitants de confession musulmane, effaçant que beaucoup de citoyens juifs vivent dans le 93 ».

« Calomnies racistes »

« Nombre d’actes antisémites à Bobigny depuis le 7 octobre : zéro », a argumenté la députée Raquel Garrido, sur le même réseau social. « Ce que les habitants de Seine-Saint-Denis savent très bien, c’est que l’extrême droite est un danger pour les juifs, les musulmans, les étrangers », a-t-elle poursuivi. « Pour le RN la lutte contre l’antisémitisme n’est que prétexte à l’islamophobie », a déploré Bastien Lachaud, tandis qu’Eric Coquerel, a dénoncé « des calomnies racistes inacceptables ».

La députée socialiste du même département, Fatiha Keloua-Hachi, a critiqué un « amalgame immonde ». « Malgré les apparences, les idées du Rassemblement national sont toujours les mêmes. Le RN sera toujours le parti de la haine », a-t-elle ajouté. Et la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau a directement répondu au député RN : « Nous touchons là le cœur de votre présence hier : mettre sur le dos des musulmans/arabes/étrangers (au choix) l’antisémitisme et attiser le racisme envers eux et elles ».