Il a fêté sa première année à la tête du Rassemblement national d’une drôle de manière. « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». D’une phrase, Jordan Bardella a plongé son parti dans une énième polémique sur son sulfureux passé. Interrogé dimanche dernier sur BFMTV sur l’antisémitisme du fondateur du Front national, l’actuel président du RN a préféré botter en touche : « Je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne le crois pas », a-t-il estimé, tout en se déclarant en total désaccord avec ces positions. Dans la foulée, le gouvernement et les autres partis d’opposition ont contesté la présence de son mouvement à « la marche civique » contre l’antisémitisme, prévue ce dimanche à Paris.

Les élus RN bien embêtés sur les plateaux

Cette sortie de route arrive au plus mal, tant le mouvement s’efforçait ces dernières semaines de se présenter comme le « meilleur bouclier des Français de confession juive » face à l’islamisme, étape considérée comme essentielle dans sa stratégie de normalisation. La déclaration de Jordan Bardella a ainsi remis le focus sur les nombreuses déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen, qui lui ont valu d’être condamné par la justice à plusieurs reprises : le « point de détail » concernant les chambres à gaz, ses attaques verbales contre des journalistes juifs en plein meeting, le « Monsieur Durafour crématoire » adressé à un ministre.

Et cette semaine, nombre d’élus Rassemblement national ont connu bien des peines pour qualifier les anciens dérapages du « Menhir », pourtant exclu par Marine Le Pen en 2015. « Je ne connais pas Jean-Marie Le Pen… je ne veux pas qu’on s’enferme dans un débat d’archéologie », a esquivé pendant de longues minutes sur CNews le député Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. « Ça ne m’intéresse pas et ça n’intéresse personne en France », a aussi balayé sur BFMTV Jean-Philippe Tanguy, député proche de Marine Le Pen.

Un argument pour les adversaires

Ces précautions oratoires ont été dénoncées par les institutions juives de France et les adversaires du RN, qui ont réactivé le « cordon sanitaire » pour la marche de ce dimanche. « À mon sens, le RN n’a pas sa place dans cette manifestation », a cinglé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mercredi lors du compte rendu du Conseil des ministres. Les présidents de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher, à l’origine de l’appel, ont précisé qu’ils « ne défileraient pas à côté » du parti de Jordan Bardella, tandis que le PS, le PCF et EELV proposaient même de s’en distancer par « un cordon républicain ».

« Les sondages en notre faveur affolent tout le monde. Ils ont besoin de nous rediaboliser en ressortant des arguments vieux de trente ans. Marine Le Pen a toujours été impeccable sur ce sujet », s’agace le député RN Julien Rancoul. « Jordan Bardella n’a pas fait d’erreur, il a été très clair dans ses propos. Nos adversaires recyclent des vieux préjugés moisis car ils n’ont plus d’argument à nous opposer. Nous sommes les plus cohérents dans le combat contre l’antisémitisme depuis plus de dix ans », ajoute son collègue Julien Odoul.

Jordan Bardella évoque « une maladresse »

L’intéressé a néanmoins jugé bon de revenir sur ses propos pour tenter d’éteindre l’incendie qu’il avait lui-même allumé. D’abord par une formule alambiquée dans un entretien au JDD mercredi. « Je n’ai jamais refusé de reconnaître les condamnations de Jean-Marie Le Pen par la justice ». Puis, plus clairement, le patron du RN a reconnu avoir commis « une maladresse » sur le plateau de CNews jeudi soir, précisant que le fondateur du Front national s’était « évidemment enfermé dans un antisémitisme ».

Si le faux pas étonne, c’est que depuis sa prise de pouvoir en novembre 2022, Jordan Bardella avait mené un parcours sans faute notable de communication, selon l’aveu même de ses détracteurs. Redoutable en débats, efficace dans les médias, la capacité de travail du jeune président était remarquée jusqu’à l’entourage du chef de l’Etat, lors de la première rencontre de Saint-Denis. « Je ne suis d’accord en rien avec lui, mais dans le genre, c’est un vrai talent, un costaud. Il est sans état d’âme », nous disait aussi François Patriat, le patron des sénateurs Renaissance. Cette erreur politique aura-t-elle pour autant des conséquences électorales ? Jusqu’ici, la tête de listes RN pour les européennes, de juin prochain, caracole en tête des sondages.