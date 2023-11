Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a comparé ce dimanche Les Républicains à « des résistants d’opérette », « qui ne sont jamais au rendez-vous du courage » et dont la menace de renverser le gouvernement sur le projet de loi immigration n’est qu’un « sketch ». Interrogé sur plateau du Grand Jury (RTL-M6-Le Figaro) à propos du texte du gouvernement sur l’immigration, examiné à partir de lundi dans l’hémicycle du Sénat, Sébastien Chenu a raillé les LR « qui montrent les muscles en disant : nous on va s’y opposer, on va déposer une motion de censure » à l’Assemblée pour tenter de faire tomber Élisabeth Borne.

Mais, a souligné le député du Nord, « la gauche, de l’autre côté, dit : ''On ne votera jamais la motion de censure venant de la droite'' », ce qui annihilerait donc ses chances de la voir aboutir, faute du nombre de voix suffisant. « L’affaire est faite, fin des opérations, fin du sketch. Les Républicains sont des résistants d’opérette », a ironisé Sébastien Chenu. En début de semaine, le patron du PS Olivier Faure avait effectivement indiqué qu’il ne voterait pas une motion LR, « qui serait une motion pour aller plus loin encore que ce que veut le gouvernement ». Le reste de la gauche n’avait pas encore arrêté officiellement sa position.

Manœuvres de l’Elysée pour les européennes ?

Mais pour le député du Nord, Les Républicains, sachant qu’Emmanuel Macron pourrait dissoudre l’Assemblée en cas de réussite d’une motion de censure, « ont surtout une trouille infinie de retourner devant les électeurs ». « Donc ils peuvent déposer des motions de censure quand ils savent qu’elles ne seront pas votées. C’est encore plus beau lorsque c’est inutile, disait Cyrano de Bergerac. C’est un peu ça avec Les Républicains », a-t-il renchéri.

Au sujet des élections européennes de juin prochain, Sébastien Chenu a aussi critiqué la liste pro chasse actuellement en gestation, qui est selon lui « poussée en sous-main par Emmanuel Macron » afin d’essayer de « piquer 1 % » aux candidats RN. « Ce qu’ils sont en train de faire, c’est de susciter des listes marginales, construites de toutes pièces, dans un bureau à l’Élysée, en se disant que si ça pouvait piquer 1 % à Jordan Bardella et l’empêcher de faire 30 %, on serait content. Ça ne marchera pas », a encore affirmé le député du Nord, en dénonçant des « manipulations ».

Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, et le lobbyiste Thierry Coste, proche du chef de l’Etat, sont effectivement à la manœuvre depuis plusieurs mois pour monter une liste pro chasse en vue du scrutin de juin 2024. Willy Schraen avait renvoyé sa décision définitive à novembre. Sébastien Chenu a par ailleurs jugé « très réaliste » la perspective pour la liste du RN menée par Jordan Bardella d’atteindre la barre des 30 %, au vu des récents sondages la plaçant autour de 28 %, même si « rien n’est jamais joué d’avance ». Aux dernières élections européennes de 2019, la liste conduite par Jordan Bardella était arrivée en tête avec 23,34 % des votes.