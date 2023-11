« Il y a toujours eu des formes d’antisémitisme en France, a affirmé Edouard Philippe ce dimanche sur Radio J. Mais l’attitude d’un certain nombre de leaders actuels à mon avis a pu décapsuler un certain nombre de gens. A pu finalement donner le sentiment qu’on avait le droit d’exprimer son antisémitisme. Que c’était quelque chose d’acceptable, d’entendable ». Le patron du parti Horizons a poursuivi : « La France a connu ces tentations. Et l’on sait où cela mène, ces tentations : ça mène à l’abject. Ce n’est pas ce que nous voulons être, ce que la France veut être ».

L’ancien locataire de Matignon (2017-2020) était notamment interrogé sur la position de responsables de la France insoumise sur le conflit entre Israël et le Hamas, refusant de qualifier le mouvement palestinien de « terroriste ». « C’est incompréhensible et nul », a-t-il réagi, rappelant que « le Hamas, son objectif, c’est l’éradication totale d’Israël et des Juifs de la région ».

« Je sais très bien qu’à LFI il y a des gens qui ne sont pas antisémites et sans doute certains qui le sont »

« Je ne peux pas généraliser, je sais très bien qu’à LFI il y a des gens qui ne sont pas antisémites et sans doute certains qui le sont », a-t-il nuancé, avant d’ajouter que cela « ne correspond pas à la vision de la République que je me fais (…) quand on refuse de qualifier les choses ».

Edouard Philippe a également souligné qu' « énormément de musulmans en France sont horrifiés par ce qu’ils voient ». « Et il y a une partie – et il faut le dire aussi – qui par identification à la guerre, (…) par détestation de l’autre, par une lecture totalement obscurantiste d’un certain nombre de textes, choisissent d’exprimer leur antisémitisme. C’est inacceptable, et c’est pénalement répréhensible, il faut lutter contre », a-t-il plaidé.

La France connaît depuis le 7 octobre, date du début du conflit entre Israël et le Hamas, un regain des actes antisémites, puisque 857 ont été recensés, soit « autant en trois semaines » que sur « toute l’année écoulée », selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin mardi.