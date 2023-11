L’AME va-t-elle rendre l’âme ? La question est au cœur des débats alors que le projet de loi immigration arrive au Sénat ce lundi. Dans son texte initial, le gouvernement n’avait pas prévu de toucher à l’Aide médicale d’Etat. Mais lors du passage en commission des Lois, en mars dernier, la majorité sénatoriale de droite a restreint ce dispositif, lequel permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est montré favorable à une modification de cette aide, contrairement à son collègue de la Santé, Olivier Véran. L’AME va-t-elle devenir le nouveau point de tension du camp présidentiel sur ce texte déjà inflammable ? Explications.

Qu’est-ce que l’AME ?

Aujourd’hui, l’Aide médicale d’Etat permet une couverture intégrale des frais de santé accordée aux étrangers en situation irrégulière. Elle est attribuée pour un an, après demande sur dossier, sous conditions de résidence (au moins trois mois en France) et de ressources (9.719 euros maximum sur les 12 derniers mois pour une personne seule, soit environ 810 euros par mois). Selon la dernière étude nationale menée par l’Irdes (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), publiée fin 2019, un immigré en situation irrégulière sur deux en bénéficiait.

Dans une tribune publiée jeudi dernier dans Le Monde, plus de 3.000 soignants, dont la Prix Nobel de médecine (2008) Françoise Barré-Sinoussi et le président du Comité consultatif national d’éthique Jean-François Delfraissy, ont demandé « le maintien » de cette mesure. Les signataires estiment que la limitation d’accès aux soins des étrangers pourrait entraîner « une dégradation de leur état de santé » et serait « contraire à la majorité des textes en vigueur en France sur les droits de l’homme ».

Que propose la droite ?

En commission, les sénateurs LR et leurs alliés centristes ont voté en faveur d’un article restreignant l’AME en une simple aide médicale d’urgence (AMU). Cette dernière ne concernerait plus que « la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive ». L’AME, mise en place par le gouvernement Jospin en 2000, est régulièrement la cible de la droite et du Rassemblement national. Ses détracteurs pointent le coût de l’AME sur les finances publiques : les dépenses sont estimées à 1,14 milliard d’euros dans la loi de finances initiale pour 2023, soit une hausse de 12,5 % par rapport à 2022*. Depuis 2003, le nombre de bénéficiaires de l’AME aurait augmenté de 123,4 %. Les élus LR et RN dénoncent également le supposé « appel d’air » d’une mesure jugée trop « attractive ».

Pourquoi cette proposition est-elle explosive pour la majorité ?

La suppression de l’AME est loin de faire consensus au sein du camp présidentiel. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a reconnu avoir « un vrai désaccord avec Gérald Darmanin sur ce sujet », défendant « l’équilibre » du système actuel, tout comme son collègue de la Santé, Aurélien Rousseau. Pour éviter les tensions, Elisabeth Borne a commandé un rapport d’information pour évaluer les possibles évolutions de cette aide. Les premières conclusions, dévoilées jeudi, estiment « que l’AME n’est pas un facteur d’attractivité » pour l’immigration, et plaident plutôt pour son maintien.

Suffisant pour trancher le débat en interne ? Pas vraiment, les divisions de la majorité devraient de nouveau s’étaler lors de l’arrivée du texte à l’Assemblée nationale, courant décembre. L’AMU est ainsi soutenue par la vice-présidente Horizons de l’Assemblée, Naïma Moutchou, et certains députés macronistes. « L’agent public doit toujours être évalué, dans le respect de nos principes humanitaires, mais aussi au regard de ce que font nos voisins européens », abonde Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. De quoi donner la migraine au gouvernement. Ce dernier n’a en effet que deux (mauvais) choix possibles : garder l’AME en l’état et perdre le vote de la droite, ou soutenir l’AMU et fracturer sa majorité.

* Rapport d’information sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière par la députée LR Véronique Louwagie.