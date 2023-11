Gérald Darmanin sera, une fois encore, sous le feu des projecteurs. Le ministre de l’Intérieur défend à partir de ce lundi son projet de loi « immigration et intégration » sur les bancs du Sénat, avant son examen courant décembre à l’Assemblée nationale. Maintes fois repoussé depuis un an, le texte n’en finit plus de susciter les controverses chez les oppositions, mais également au sein du camp présidentiel.

Sur tous les fronts depuis cet été, le « premier flic de France » se retrouve désormais sur un fil. Majorité introuvable, menace d’une motion de censure, tensions avec Élisabeth Borne… Pourquoi Gérald Darmanin joue-t-il gros ?

Parce que c’est son texte

Gérald Darmanin l’assure : il s’agit du « texte le plus ferme avec les mesures les plus dures depuis ces trente dernières années ». Fidèle à sa ligne de conduite depuis son entrée à Beauvau en 2020, le ministre a résumé son projet d’une formule efficace : « Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils ». « Le ministre nous a appelés à rompre avec une forme de naïveté sur les questions migratoires. Il veut une tolérance 0 pour les délinquants étrangers, sans pourtant être hypocrites sur les besoins de main-d’œuvre dans les métiers en tension », explicite Vincent Ledoux, député Renaissance du Nord proche de l’intéressé.

Sur ces sujets régaliens, le ministre se sait très attendu, d’autant que son bilan est régulièrement égratigné par ses adversaires. En témoigne les nombreuses critiques sur l’application des OQTF, la chaotique finale de la Ligue des champions au Stade de France, ou encore sa gestion de la grogne sociale lors de la réforme des retraites. « Darmanin veut faire du Sarko, mais il n’a pas les résultats qui vont avec. Il a trois domaines de compétences : les cultes, l’immigration et la sécurité. C’est un fiasco sur les trois », tranche ainsi le député Les Républicains du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont.

Parce qu’il doit trouver une majorité

Depuis des mois, Gérald Darmanin ne désespère pas de trouver une majorité à l’Assemblée nationale pour faire adopter son texte. Mais les gestes du ministre envers la droite (sur les restrictions de l’AME, notamment) n’ont toujours pas convaincu l’état-major de son ancienne famille politique. Les cadres LR répètent à l’envi qu’ils ne voteront pas le projet si l’article 3 (sur la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension) n’est pas retiré. Un blocage qui pourrait se transformer en échec personnel aux conséquences ravageuses.

Faute de majorité, le gouvernement serait contraint de passer par un énième 49.3. Ce qui pourrait pousser la droite à déposer une motion de censure. « Ils feraient tomber un gouvernement qui demande des leviers pour expulser davantage ? Bon courage pour expliquer ça à leurs électeurs… », ne veut pas croire Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. « Je garde espoir de discuter avec les députés LR qui sont constructifs et pas dogmatiques », ajoute ce proche du ministre.

Parce qu’il a fait part de ses ambitions

Un tel échec viendrait contrecarrer les ambitions nationales de l’ancien maire de Tourcoing, qui ne s’est pas montré tendre avec ses collègues pendant l’été. « Il a joué le rapport de force, n’a pas eu Matignon [lors du dernier remaniement], donc il a souhaité se remettre au centre du jeu. Mais on ne peut pas balayer d’un revers de la main l’action d’un gouvernement auquel on a participé pendant six ans… », peste un député Renaissance.

Les piques envoyées aux « technos » du gouvernement cet été ont d’ailleurs rafraîchi sa relation avec Elisabeth Borne. La cheffe du gouvernement n’a ainsi pas hésité à se déplacer au grand raout de Tourcoing, fin août, pour recadrer son ministre, l’appelant « à un travail de fond intense pour produire des résultats ». A l’heure où Edouard Philippe caracole en tête des sondages et où Gabriel Attal prend son envol, Gérald Darmanin doit passer ce test sans encombre s’il espère reprendre, un jour, le flambeau du macronisme.

Parce que les Français en attendent beaucoup

La pression est d’autant plus forte que la demande de fermeté sur l’immigration reste importante chez les Français. « L’actualité s’est polarisée ces derniers temps autour de l’insécurité, du terrorisme, de l’immigration, des sujets qui ont mis Gérald Darmanin au cœur de la scène médiatique. Et l’assassinat de Dominique Bernard à Arras a réactivé une crainte », analyse Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop. « Le ministre réussit à incarner une forme d’autorité dans l’opinion, même s’il reste des critiques entre sa parole et ses actes », ajoute le sondeur.

Seuls 42 % des Français le jugent « compétent » et 40 % « efficace », selon une enquête de l’Ifop publié fin octobre. Vincent Ledoux balaie ces résultats décevants : « Il déploie depuis des années une énergie incroyable pour être au service des Français et demande justement, à travers ce projet, de loi des outils pour les protéger davantage ».