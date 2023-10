A un peu moins de quatre ans de l’élection rien n’est joué, mais la tendance actuelle va conforter le Rassemblement national dans ses choix stratégiques. Un sondage voit en effet Marine Le Pen au-dessus des 30 % en 2027, au premier tour de la présidentielle.

Si celui-ci avait lieu dimanche, la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale devancerait même l’ancien Premier ministre Edouard Philippe qui reste le meilleur candidat de la majorité, indique un sondage Ifop-Fiducial publié lundi sur le site du Figaro.

Darmanin gagne cinq points

La candidate d’extrême droite obtiendrait 31 % des voix face à Edouard Philippe, et atteindrait même 33 % si le candidat de la majorité présidentielle était l’actuel ministre de l’Education Gabriel Attal ou celui de l’Intérieur Gérald Darmanin, précise le sondage réalisé pour Le Figaro et Sud Radio du 24 au 25 octobre auprès d’un échantillon de 1084 personnes, avec une marge d’erreur comprise en 1,4 et 3,1 points.

Au sein de la majorité, l’ancien chef du gouvernement serait le mieux placé avec 26 % d’intentions de vote, un point de moins par rapport au précédent sondage de la fin mars, devant Gabriel Attal (19 %) testé pour la première fois dans le sondage, puis Bruno Le Maire (18 %, sans changement) et Gérald Darmanin (16 %) qui gagne 5 points par rapport à mars.

Mélenchon domine à gauche

A gauche, l’insoumis Jean-Luc Mélenchon serait le mieux placé avec entre 14 % et 15 %, soit entre 3 et 5 points de moins qu’en mars en fonction du candidat de la majorité. Le communiste Fabien Roussel se situerait entre 6 et 7 % et dépasserait François Ruffin (7,5 % contre 7 %) si ce dernier était le candidat de LFI.

Le socialiste Olivier Faure se situerait autour de 5 %, tout comme le LR Laurent Wauquiez, qui serait quasiment dans tous les cas de figure dépassé par Eric Zemmour (6 à 7,5 % des voix).