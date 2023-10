Il préfère rester en métropole en cas de dégâts. Gérald Darmanin a décidé de « reporter de quelques semaines » son déplacement à Mayotte prévu mercredi et jeudi, en raison de l’arrivée de phénomènes météorologiques d’ampleur devant toucher l’Hexagone, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier, qui devait accompagner Gérald Darmanin, a été chargé de se rendre dans cette île de l’océan Indien pour « notamment travailler sur la question de l’eau », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le ministère a expliqué ce report du déplacement de Gérald Darmanin par l’arrivée de la tempête Ciaran qui « touchera mercredi en fin de journée la côte atlantique » et la nécessité pour le ministre de l’Intérieur d’être présent pour « coordonner la mobilisation de l’ensemble des services de l’Etat, en particulier la Sécurité civile ». « Cette tempête pourrait engendrer des phénomènes météorologiques d’ampleur, notamment de violentes rafales de vent, des vagues-submersion ainsi que des inondations », a ajouté le ministère.

A Mayotte, les accès à l’eau se restreignent

La situation à Mayotte est très délicate, ce département, le plus pauvre de France, étant confronté à son pire épisode de sécheresse depuis 1997 alors que son approvisionnement dépend largement des eaux pluviales. Mayotte manque en outre d’infrastructures et d’investissements, si bien que ses habitants – environ 310.000 – vivent depuis début septembre au rythme de la distribution gratuite de deux litres d’eau par personne et par jour aux personnes fragiles.

Cette mesure, qui concernait au départ 50.000 personnes, a été peu à peu élargie. Le gouvernement a promis mi-octobre que toute la population mahoraise en bénéficierait mi-novembre. Depuis des mois, les accès à l’eau courante se restreignent. D’abord limités à deux jours sur trois, ils sont passés début octobre à un jour sur trois et pendant dix-huit heures et non plus vingt-quatre heures, témoignant de la gravité de la situation.