Une langue « fondatrice de notre rapport au monde ». Le président de la République Emmanuel Macron inaugure ce lundi à Villers-Cotterêts (Aisne) son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française, nourri d’une volonté de reconquête face aux avancées du Rassemblement national.

« Tous ceux qui, dans le monde entier, travaillent, créent, pensent, écrivent, jouent et chantent en français doivent se sentir chez eux à Villers-Cotterêts », souligne l’Elysée. Le château de la ville, joyau Renaissance où François Ier avait signé, en 1539, l’ordonnance imposant l’usage du français dans la rédaction des textes juridiques, a été complètement rénové pour devenir « château de la francophonie ».

« Premier projet dédié à la langue française au monde », le lieu « sera le cœur battant de la francophonie », assure à l’AFP la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui sera présente aux côtés du président pour l’inauguration. « Ce projet réunit la force de la langue française et la reconnaissance de sa diversité », ajoute-t-elle.

Villers-Cotterêts, un choix pas réfléchi

Dans cette ville de 10.000 habitants, à 80 km de Paris, le candidat Macron avait découvert en 2017 un château dans un état de délabrement avancé. Une fois élu, il en a confié la rénovation au Centre des monuments nationaux (CMN). Outre l’histoire du lieu, ce choix est également dicté par « les difficultés économiques et sociales du territoire », précise l’Elysée. Marqué par le chômage et la désindustrialisation, Villers-Cotterêts s’est depuis plusieurs années tourné vers le vote d’extrême droite. La mairie est dirigée depuis 2014 par l’élu Rassemblement national Franck Briffaut et, dans l’Aisne, Marine Le Pen est arrivée largement en tête aux deux tours de la dernière présidentielle.

Avec ce lieu, Emmanuel Macron veut « montrer que le redressement du territoire ne passe pas par le repli sur soi, mais bien davantage et avec beaucoup plus de chances de succès, par l’ouverture », souligne son entourage. Si « la langue française est le premier bien de la nation », elle est aussi « fondatrice de ce que nous sommes intellectuellement et de notre rapport au monde », ajoute l’Elysée.

C’est à Villers-Cotterêts que se déroulera en 2024 le sommet de la Francophonie, auquel seront conviés les dirigeants de 88 Etats. Initialement prévue le 19 octobre, l’inauguration a été reportée en raison des obsèques, ce jour-là, du professeur de français Dominique Bernard, assassiné à Arras (Pas-de-Calais) par un jeune djihadiste.