Plusieurs responsables ont de nouveau appelé ce samedi à un cessez-le-feu au Proche-Orient, en réaction à l’intensification des frappes de l’armée israélienne sur la bande de Gaza, et protesté contre l’interdiction de la manifestation en soutien aux Palestiniens à Paris.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dénoncé une riposte « devenue vengeance ». « Pendant que Gaza étouffe sous les bombes et la privation, les colons avancent en Cisjordanie. La France et l’Europe doivent monter sur la table et faire entendre avec force un chemin pour une paix durable. Cessez-le-feu ! », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).

Plusieurs parlementaires présents lors de la manifestation à Paris

En déplacement en Martinique, le numéro un du PCF Fabien Roussel a dit « (son) émotion mais surtout (sa) colère, devant ce massacre de masse, devant l’inaction coupable, le silence complice, de la France, de l’Union européenne ». Leur homologue des Ecologistes, Marine Tondelier a appelé le « gouvernement Netanyahu à mettre fin immédiatement aux crimes de guerre sur ses actions à Gaza et à garantir le respect des droits des populations civiles palestiniennes ».

Le député LFI Paul Vannier a pointé le silence de l’exécutif. « 2,2 millions de civils sont sous les bombes sans possibilité de fuir sans nourriture ni eau ni électricité. La rapporteuse spéciale de l’ONU parle d’un nettoyage ethnique. Le gouvernement d’extrême droite israélien annonce poursuivre le massacre. Macron se tait », a-t-il tweeté.

La gauche s’est également élevée contre l’interdiction de la manifestation pro-palestinienne à Paris. « Il y a des manifestations dans le monde entier pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Il n’y a qu’ici que la liberté d’expression est bâillonnée », a fustigé Olivier Faure. Marine Tondelier a dénoncé une « grave entrave au droit fondamental de manifester pacifiquement en soutien aux populations palestiniennes ».

Plusieurs parlementaires écologistes et LFI se sont rendus à la manifestation parisienne avec leur écharpe, comme les députés EELV Aurélien Taché et Sandrine Rousseau, les députés LFI Thomas Portes et Jérôme Legavre, ou le sénateur Yannick Jadot. « Il est terrible qu’en France, à la différence de tous les autres pays européens, on ne puisse pas exprimer notre solidarité et notre peine pour les populations de Gaza ainsi que notre demande d’un cessez-le-feu immédiat », a écrit l’ancien candidat écologiste à la présidentielle sur X.

Le RN et Renaissance réagissent

Israël a affirmé ce samedi que la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas était « entrée dans une nouvelle phase » dans la bande de Gaza, trois semaines après avoir été déclenchée par l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

« Le Hamas exerce une emprise totalitaire sur la bande de Gaza et utilise les civils comme boucliers humains, les hôpitaux et écoles comme abris. Israël a le droit de se défendre ; la protection des civils et le respect du droit humanitaire est une priorité pour la France », a expliqué le député Renaissance Benjamin Haddad sur X.

Le député RN Julien Odoul a pour sa part estimé nécessaire sur Franceinfo, « d’éradiquer le Hamas », « même si dans toute guerre il y a des dommages collatéraux et on le déplore ». « Il n’y aura pas de paix si ce groupe terroriste continue ses exactions, ses massacres, s’il continue d’oppresser le peuple palestinien », a-t-il dit, soulignant la « perversité » du mouvement islamiste qui « se sert (…) de la population gazaouie comme bouclier humain » et estimant que « l’Etat israélien a laissé beaucoup de temps » pour permettre à cette dernière de fuir.

Julien Odoul a par ailleurs apporté son soutien à la décision des autorités à Paris d’interdire les « scandaleuses » manifestations pro-palestiniennes qui selon lui « sont des manifestations pro-Hamas avec des slogans antisémites ».