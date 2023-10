Le « poil à gratter » de la droite continue de plancher. Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot, s’attaque cette fois à la crise du logement, une « bombe à retardement », dit-il. L’ex vice-président du parti, écarté par Eric Ciotti pour ses écarts sur la réforme des retraites, s’apprête à déposer une proposition de loi avec Ian Boucard, député du Territoire de Belfort. Son objectif : faciliter l’accès aux prêts immobiliers pour les revenus modestes et moyens. Ces derniers pourraient bénéficier d’une aide à l’apport grâce à un prêt in fine garanti par l’Etat. Il nous a reçus cette semaine dans son bureau de l’Assemblée nationale pour nous en dire plus.

Pourquoi avez-vous décidé de vous emparer de ce sujet ?

Au milieu des crises que notre pays et le monde connaissent, on ne doit pas se détourner du quotidien des Français. Le logement fait partie de ces bombes à retardement qu’on sous-estime. Le secteur est en train de subir une crise qui aura des impacts sur l’emploi et sur le PIB, avec des pertes pour la filière estimées à 14 milliards d’euros d’ici 2025. Ne plus assurer à nos concitoyens l’accession au logement, c’est sacrifier l’avenir de notre pays. Si nous n’agissions pas puissamment aujourd’hui, le coût des mesures d’assistanat que l’Etat devra mettre en place sera colossal.

Le logement a toujours été un moyen de gravir l’échelle sociale. Or, aujourd’hui, on est en train d’installer l’idée que, même si on travaille, on peut passer à côté de cette étape importante. C’est une dégringolade sociale extrêmement forte. Et un poison terrible pour la méritocratie. La génération de mes parents, lorsqu’elle arrivait à la retraite, était à plus de 80 % propriétaire. Pour ma génération, ce sera à peine 50 %. Il faut une vraie révolution du logement, un véritable choc de l’accès à la propriété pour les travailleurs.

Que proposez-vous ?

Aujourd’hui, nombre de Français font face à la difficulté d’obtenir un prêt bancaire. Le principal blocage est celui de l’apport, qui éjecte de l’accession à la propriété des Français qui ont pourtant un salaire stable, mais pas d’apport massif. Quand on commence dans la vie, on n’a pas forcément d’argent de côté. Les seuls qui peuvent se sauver sont donc ceux qui ont un héritage ou un soutien familial. L’accession à la propriété est en passe de devenir une forme de reproduction sociale alors qu’elle doit être l’occasion de l’émancipation des classes moyennes.

Notre proposition est claire : tous ceux qui peuvent justifier d’un emploi stable, pas forcément d’un CDI, mais de revenus stables liés au travail pendant trois ans, pourront bénéficier d’une aide à l’apport à travers un prêt in fine, très attractif et souple, garanti par l’Etat. Lorsque vous irez demander un prêt immobilier, et que la banque exigera de vous un apport significatif, soit vous aurez un apport personnel, soit l’État vous garantira le maximum possible pour que la banque ne rejette pas votre dossier. Les critères habituels de capacité de remboursement continueront à s’appliquer pour sécuriser les choses. Mais l’Etat se portera garant universel de l’apport de tous ceux qui travaillent dans le pays.

Quelles sont les modalités de cet apport ?

Cela concernera tout type de bien, neuf et ancien, en résidence principale. La cible sera les travailleurs qui gagnent jusqu’à 2,5 fois le SMIC, revenus modestes à moyens. Le montant de l’apport, sous forme de prêt garanti, sera plafonné à 35 % du coût de l’acquisition pour ne pas se substituer intégralement à la mission des banques. Il sera dégressif en fonction du revenu des ménages. Il s’agit de préserver la solidité des dossiers et ne pas placer l’emprunteur en situation de fragilité. Durant dix ans, il n’aura à payer que les intérêts et l’assurance. Au terme des dix ans, l’apport garanti commencera à être remboursé progressivement. Ou avant, s’il a pu épargner par exemple.

Prenons deux exemples : aujourd’hui, un travailleur au Smic, qui souhaite acheter un bien à 100.000 euros et qui dispose de 10.000 euros d’apport personnel, ne peut pas emprunter. C’est le même cas pour celui qui gagne deux fois le Smic. S’il veut acheter une habitation à 200.000 euros, même avec 20.000 euros d’apport personnel, il essuiera un refus de prêt. Avec notre dispositif, chacun pourra bénéficier d’un apport garanti par l’Etat de 30.000 euros. Dans les deux cas, ils auront alors accès au crédit.

Comment sera fixé le taux d’intérêt de ce prêt in fine ? Pourquoi les banques joueraient-elles le jeu ?

C’est l’État qui va le négocier. L’objectif est d’avoir un taux le plus bas possible, à « prix coûtant ». On peut envisager des curseurs plus ou moins attractifs pour soutenir l’aménagement du territoire, selon les besoins des zones et des publics concernés. Aujourd’hui, le marché est totalement bloqué. Les organismes bancaires ont aussi besoin de faire du crédit immobilier. Cette garantie de l’Etat contribuera à débloquer rapidement le marché. C’est une mesure aux effets quasi immédiats.

A l’heure ou la droite veut réduire les déficits publics, n’est-ce pas paradoxal ?

L’Etat ne décaisse pas dans ce dispositif. Il garantit, et joue donc pleinement son rôle. Par ailleurs, le risque est quasi inexistant. En matière de crédit immobilier, il y a très peu de défaillances. Les prêts immobiliers sont parmi les plus sécurisés. Lorsque vous empruntez, vous avez des garanties, des assurances. Je le dis à ceux qui, par facilité, s’offusqueraient en expliquant que ce n’est pas le rôle de l’État : si nous n’investissons pas sur le logement, alors une bombe sociale et budgétaire se prépare.

Ce type de mesure a un coût dérisoire face aux milliards de la crise du logement. Être libéral, c’est savoir intervenir au bon moment et investir sur l’avenir.

Combien de personnes seraient concernées ?

Le choc rapide et positif de la mesure peut permettre de débloquer rapidement environ 150.000 crédits chaque année. Ce sont les classes moyennes qui seront massivement favorisées.

Le gouvernement vient d’annoncer l’assouplissement des conditions d’accès du prêt à taux zéro, n’est-ce pas suffisant ?

C’est une solution complémentaire, mais elle n’est pas à la hauteur. Elle coûte beaucoup et ne règle pas le cœur du sujet : l’accès au prêt immobilier. Ce gouvernement bricole dans l’urgence. Face à des crises aussi grandes, on ne peut pas être sur des demi-mesures et des ajustements technocratiques. Le temps est venu d’avoir des mesures audacieuses.

Avez-vous discuté de cette proposition avec votre parti ? Pourra-t-elle être portée dans la niche LR, le 7 décembre ?

Soutenir le logement, c’est soutenir l’investissement, l’effort et le travail. C’est donc une idée qui correspond aux valeurs de ma famille politique. Si à droite, nous n’avons d’idées sur rien et de solutions nouvelles sur rien, nous disparaîtrons. Ce sujet peut dépasser les clivages parce que tout le monde est conscient de la tempête qui vient. Et puis, j’assume mon rôle de porter la voix d’une droite populaire, de parler à tous ceux qui aujourd’hui travaillent dur et n’arrivent plus à accéder à la propriété. Depuis des années, si la droite a échoué, c’est sûrement parce qu’elle a oublié la France du travail.

Vous sortez votre premier livre en novembre, Tenir bon, c’est tenir bon au sein de LR ?

Pas seulement (il sourit). C’est « tenir bon » sur tous les grands enjeux qui, pour moi, sont importants, sur les combats que j’ai menés sur le handicap ou les violences conjugales. Et c’est un livre sur mon histoire personnelle. Si les Français connaissent mieux certaines de mes épreuves et étapes de mon parcours, ils comprendront mieux d’où me viennent mes combats et ma liberté.