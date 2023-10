Gérald Darmanin n’a pas simplement sauté à pieds joints dans une polémique ; il l’a créée, accusant la semaine dernière sur CNews Karim Benzema d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans ». Depuis, en pleine tension terroriste en France, le ministre de l’Intérieur fait le tour des médias pour tenter de se justifier, son argumentation reposant sur l’absence d’un tweet de soutien de la part du buteur des Bleus envers les civils israéliens ou la famille de Dominique Bernard.

Le ministre de l’Intérieur accuse le joueur d’être «en lien notoire avec les Frères musulmans» sans apporter aucune preuve à ses accusations.#Darmanin #Benzema #KB9 @Benzema



Pour financer la lutte dessinée

▶️ https://t.co/0masgFkbV8 😘 https://t.co/y0a0DtboU1 pic.twitter.com/Tw0i9jChOV — Allan BARTE ✏️🔥🗞️ (@AllanBARTE) October 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’avocat de l’ancien joueur du Real Madrid a annoncé son intention de porter plainte contre le ministre de l’Intérieur, qui a promis de retirer ses propos si Karim Benzema « pleurait également » la mort du professeur de français d’Arras sur ses réseaux sociaux. Une demande qui scandalise une partie de la classe politique, dénonçant une forme de police de la pensée.

Interrogé sur cette polémique sur RTL, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe a regretté « l’hyper-rapidité avec laquelle les responsables politiques, mais en vérité pas seulement les responsables politiques, croient bon de s’exprimer ». Il évacue aussi l’importance de la parole de Karim Benzema : « On ne va pas aller mieux si on passe du temps, de l’énergie, des médias, à faire des polémiques sur ce que disent ou pas des joueurs de football, franchement. »

Autrefois au sein du même gouvernement, Edouard Philippe a conseillé à Gérald Darmanin de revoir ses priorités. « On attend du ministre de l’Intérieur qu’il prépare le pays et qu’il garantisse la sécurité dans une société extrêmement dangereuse » plutôt que de répondre à des polémiques sur un tweet d’un joueur de football, tacle-t-il d’abord. « C’est ce à quoi doit se consacrer le ministre de l’Intérieur », mais il reconnaît que « c’est un job extrêmement difficile, et Gérald le fait bien ».