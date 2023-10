Le court extrait vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Sur ces images captées par Le Républicain Lorrain, le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli invective son collègue Renaissance et aussi député de Moselle, Belkhir Belhaddad.

« Le Hamas va bien ? », attaque notamment le premier. « Surtout pas de menaces, surtout ne me menace pas », rétorque le second, avant que le dialogue ne s’envenime. « Tu me parles autrement, je te le dis tout de suite. Racaille ! […] Joue pas ta racaille », lance Jacobelli. Un terme que ne manque alors pas de relever Belhaddad, conscient d’être filmé de dos. « Joue pas les racailles ! C’est bien que la presse le sache… »

Après ces invectives en marge d’un déplacement d’Olivier Véran à Hayange, le député Renaissance a déposé plainte contre son collègue RN. Deux actions judiciaires ont été menées, a expliqué son avocat, Me Xavier Iochum. Le procureur de la République de Thionville a été saisi par le gouvernement via un « article 40 sur le fondement de l’incitation à la haine raciale ». Belkhir Belhaddad a lui-même déposé plainte, via son avocat, dès vendredi, le jour de l’altercation, en saisissant le procureur pour « injures et diffamation envers un membre du Parlement ».

« Violence verbale »

« J’accompagnais Olivier Véran, et j’étais en écharpe (tricolore). C’est donc en tant que député que je dépose plainte et que cette violence verbale s’est adressée », a soulevé M. Belhaddad. Le terme « racaille », répété deux fois à l’encontre du député par Laurent Jacobelli, constitue « une double injure », selon l’avocat. Et la question posée par l’élu RN : « Il va bien le Hamas ? » constitue, elle, de la diffamation « en creux », poursuit Me Xavier Iochum. « Si on prend littéralement les choses, apparemment Belkhir Belhaddad discute directement avec le Hamas, il peut lui en donner des nouvelles », justifie-t-il.

Désormais, le procureur doit décider des suites à donner. Mais « dans le contexte informationnel dans lequel on est en ce moment, la justice ne peut pas faire comme si ce type de débat de société ne l’intéressait pas », et devrait engager des poursuites, selon le conseil.

« Je n’ai tenu aucun propos désobligeant à l’égard de Laurent Jacobelli », a par ailleurs insisté le député Renaissance. M. Belhaddad avait déjà déposé une plainte, l’an dernier, à la suite de propos racistes et haineux sur les réseaux sociaux. L’enquête est toujours en cours.