Les hommages, lundi, rendus aux enseignants Dominique Bernard, tué à Arras vendredi et à Samuel Paty, tué trois ans plus tôt, ont été émaillés de troubles, a annoncé l’Intérieur. « Dans la quasi-totalité des cas, ce moment de recueillement (…) s’est déroulé dans la plus profonde dignité et le plus grand respect, a avancé le ministère. Mais 179 élèves ont fait un autre choix, celui de perturber ce recueillement, et de provoquer l’école et d’insulter la mémoire de nos professeurs ».

C’est donc « 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour [mardi] pour engager des poursuites contre ces élèves, 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d’entre eux, qui relèvent de l’apologie du terrorisme, j’ordonne ce jour l’exclusion de ces élèves dans l’attente des procédures disciplinaires », a poursuivi la place Beauvau.

L’hommage à Samuel Paty avait engendré 400 incidents

Parmi les incidents relevés, un élève a menacé de « mettre une bombe », deux se sont réjoui qu’un « prof soit mort », deux autres ont « simulé des tirs d’armes », selon l’entourage du ministre.

L’Education nationale avait recensé « 400 violations » lors de la minute de silence organisée en novembre 2020 pour le professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 par un jeune radicalisé, selon les chiffres communiqués par le ministre d’alors Jean-Michel Blanquer.