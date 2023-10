Le monde ébranlé par « l’attaque terroriste la plus tragique de l’histoire » d’Israël. Jeudi, Emmanuel Macron a « condamné de la manière la plus ferme ces actes atroces », appelant l’Etat hébreu à une réponse « juste » après les attaques du Hamas qui ont fait plus de 1.200 morts en Israël, dont 13 Français. Dans une allocution télévisée de 11 minutes, le président français a promis de « mettre tout en œuvre pour faire revenir sains et saufs » les otages français, avec 17 personnes portées disparues, et « de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite » dans l’Hexagone.

« Nous partageons le chagrin d’Israël »

« Israël a connu samedi l’attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Des centaines de nourrissons, de femmes, d’hommes, ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage », a commencé Emmanuel Macron, s’insurgeant contre « des massacres de Kibboutz, des villages entiers, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolue ». « Cette violence contre l’Etat israélien a sidéré toute une nation et le monde entier. Je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d’Israël. Que nous pensons à ce peuple encore dans l’épreuve et le deuil, que nous nous tenons à ses côtés. »

« Le Hamas est un mouvement terroriste, il ne peut pas y avoir de ''oui, mais'' »

« Disons-le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste », a insisté le chef de l’Etat, après la danse des mots de certains élus de la France insoumise. Face au terrorisme, « il ne peut jamais y avoir de ''oui, mais'' », dit Macron. « Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. »

La France va « mettre tout en œuvre » pour un retour « sains et saufs » des otages

Emmanuel Macron a rappelé que 17 Français sont portés disparus, certains « sans doute » retenus en otages. « Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leurs foyers. » La France « garantit le rapatriement à tous ceux qui le demandent », avec un premier vol affrété qui est arrivé ce soir à Paris. « D’autres vols sont prévus dans les prochaines heures et les prochains jours », selon Emmanuel Macron.

Macron plaide pour « une réponse juste » d’Israël

« La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste », a martelé Emmanuel Macron, insistant : « Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, car c’est là le devoir des démocraties. »

La France « ne laissera prospérer aucun acte antisémite »

Emmanuel Macron l’a assuré aux Français de confession juive : « Notre premier devoir est d’assurer leur sécurité et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite », y compris sur les réseaux sociaux. Il a également promis de ne tolérer « aucune stigmatisation » de la population musulmane. La sécurité a été renforcée devant 582 « écoles, lieux de culte et de culture », avec 10.000 policiers et gendarmes mobilisés, selon le chef de l’Etat. Qui le répète : « La république sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. »