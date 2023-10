Olivier Faure pour le PS, Eric Ciotti pour LR… Les chefs des 11 partis représentés au Parlement sont attendus à midi à l’Elysée, avec les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil économique social et environnemental, pour s’entretenir avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. L’ordre du jour est succinct : évoquer la situation « à la suite des actes terroristes commis en Israël ». Dans la foulée, le chef de l’Etat s’adressera aux Français dans une allocution télévisée à 20 heures.

L’heure est à la gravité. Le bilan des morts de l’attaque lancée samedi par le mouvement islamiste palestinien dans l’Etat hébreu dépasse les 1.200 morts, tandis que la riposte israélienne dans la bande de Gaza a tué plus de 1.000 personnes. Au moins 11 Français sont morts et 18 autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants « probablement enlevés » par le Hamas, selon le gouvernement.

Montrer « l’unité de la Nation »

« Face à ces actes de terrorisme dont des Français ont été victimes », le président souhaite « faire un point de la situation » et « recueillir l’avis des chefs de parti » dans un cadre « constructif », dit un conseiller. A huis clos, sans caméras ni collaborateurs. L’idée est de reproduire le « format Saint-Denis », en référence à la rencontre transpartisane inédite initiée par Emmanuel Macron fin août en banlieue parisienne pour échanger avec les oppositions. A l’époque, le débat sur la situation internationale avait duré plusieurs heures et l’entourage présidentiel s’était félicité d’une « convergence majeure de tous les partis sur notre politique de soutien à l’Ukraine ».

Or, explique l’Elysée, le chef de l’Etat veut favoriser « l’unité de la Nation » au moment où, selon un sondage de l’institut Elabe pour BFMTV, 68 % des Français pensent que ce conflit représente un risque de tensions en France. Un risque pris au sérieux par l’exécutif, qui avait recensé mardi une cinquantaine d' « actes antisémites » en quarante-huit heures.