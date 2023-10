L’information circule depuis mardi sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé : les députés de La France insoumise auraient refusé d’applaudir en hommage aux victimes du Hamas, à la différence du reste de l’Assemblée nationale.

Sur Twitter/X, le journaliste politique d’Europe 1 Alexis Delafontaine a publié une vidéo montrant les tous les députés applaudir, à l’exception de ceux se trouvant à l’extrémité de l’hémicycle, avec le commentaire : « L’ensemble de l’Assemblée nationale applaudit les victimes des attaques terroristes, sauf@FranceInsoumise ».

Sur le plateau de LCI, la journaliste Ruth Elkrief a elle aussi tenu cette affirmation, soutenant que « les élus de LFI, n’ont pas applaudi, comme tout le reste de l’hémicycle, à la mémoire des victimes ».

Cette séquence intervient alors que La France insoumise est depuis plusieurs jours critiquée par ses adversaires mais aussi par ses alliés au sein de la Nupes pour ses positions concernant la guerre entre le Hamas et Israël. En cause notamment, le refus des députés de qualifier l’organisation de mouvement « terroriste », et la position jugée ambiguë d’un communiqué de presse sorti quelques heures après le début de l’attaque du Hamas samedi 7 septembre.

Les députés insoumis n’ont pas refusé d’applaudir en hommage aux victimes du Hamas. Les applaudissements concernaient le « soutient inconditionnel » et la « solidarité totale » à Israël.

La vidéo qui montre les députés applaudissant, à l’exception de ceux de la France Insoumise, a été filmée à la fin du discours d’ouverture de la séance du 10 octobre de la Présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. La séquence complète est disponible sur le site de l’Assemblée (début à 15mn50).

Yaël Braun-Pivet y déclare : « […] je veux redire ici qu’Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel ». S’en suivent alors les applaudissements de la majorité des députés. Comme l’ont fait valoir certains députés insoumis, notamment Manuel Bompard, le refus d’applaudir s’explique par une opposition au « soutien inconditionnel » à Israël qu’affirmait la prise de parole de l’assemblée nationale.

« Nous n’avons pas applaudi le discours de la présidente de l’AN appelant à un "soutien inconditionnel" à Israël au moment où celle-ci est engagée dans un blocus contraire au droit international », a déclaré le député sur Twitter/X en réponse au journaliste Alexis Delafontaine.

Une minute de silence respectée

A la fin de son discours, la présidente de l’Assemblée a demandé une minute de silence, « en hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles, comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otages ou portées disparues ». Un hommage suivi par le groupe parlementaire de La France insoumise.

« Ce qu’on a refusé d’applaudir c’est le soutient inconditionnel à Israël », confirme également la députée Mathilde Panot. Auprès de 20 Minutes, l’entourage du groupe parlementaire confirme la position des députés insoumis contre l’emploi du terme de « soutien inconditionnel » : « Il y a une manipulation dans le tweet, il n’était pas question de ne pas rendre hommage aux victimes. On estime qu’on est dans une situation de crime de guerre et que la France doit mener un processus de paix avec un cessez-le-feu. »

« Le matin même, en conférence des présidents, Mathilde Panot a proposé que l’hommage soit rendu à toutes les victimes : israéliennes, palestiniennes et étrangères (ressortissants). Ça a été refusé par Yaël Braun-Pivet », assure-t-on également chez LFI.

Contactée à ce sujet, la Présidence de l’Assemblée nationale n’a pour le moment pas donné suite.