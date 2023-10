Après son communiqué de réaction à l’attaque du Hamas contre Israël, le Nouveau parti anticapitaliste va devoir s’expliquer. Le NPA est en effet visé par une enquête pour apologie du terrorisme, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans l’émission Quotidien de TMC.

Le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris a saisi la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a précisé une source proche du dossier.

Le NPA critique fortement « la stratégie israélienne »

Cette enquête vise un communiqué du parti d’extrême gauche diffusé samedi, dans lequel celui-ci a « rappelé son soutien aux Palestinien/nes et aux moyens de lutte qu’ils et elles ont choisi pour résister ». « La stratégie israélienne, appelée la "tondeuse à gazon", consiste en réalité à éliminer physiquement et régulièrement des nouvelles générations de militant/es et d’opposant/es à l’occupation, dans un cycle de répétition interminable », a écrit le NPA, ajoutant : « Cette fois-ci, l’offensive est du côté de la résistance ». « Intifada ! », a conclu le parti d’extrême gauche.

Le ministre de l’Intérieur a ajouté, sans précision, avoir fait « plusieurs signalements » à la justice pour des faits semblables.

« Vendre des armes au Qatar et à l’Arabie saoudite, pays connus pour financer le terrorisme international islamiste, n’est-ce pas faire l’apologie du terrorisme ? », a réagi sur le réseau social X mardi soir le porte-parole du NPA Philippe Poutou dans un message adressé « à Darmanin, à tous les va-t-en-guerre, militaristes, amis des dictatures, fascistes plus ou moins assumés ».

Le tacle de Darmanin sur LFI au sujet de l’antisémitisme

La veille, à l’issue d’une réunion avec les représentants de la communauté juive en France et les services de sécurité, le ministre de l’Intérieur avait prévenu qu’il se réservait la possibilité d’utiliser l’article 40 (pour dénoncer des faits ou des propos à la justice) et « d’engager des procédures de dissolution quelles que soient les structures ».

« Nous avons eu de la part de collectifs, d’associations parfois de partis politiques, des propos absolument ignobles appelant à la haine, à l’intifada, à l’apologie du terrorisme », avait-il dit, sans citer de noms. Comme on lui demandait par ailleurs mardi si « la France insoumise était antisémite », Gérald Darmanin a répondu : « Elle n’a pas démontré l’inverse ».