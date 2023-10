Les entretiens avec les trois eurodéputés Manon Aubry, Fabienne Keller et François-Xavier Bellamy ont été réalisés avant les attentats d’Arras et de Bruxelles.

La question de l’immigration sera, à n’en pas douter, un des thèmes de la prochaine campagne des élections européennes de 2024. Les rares – mais impressionnantes – arrivées massives de migrants et migrantes sur les côtes européennes, comme sur l’île italienne de Lampedusa mi-septembre, les naufrages, les morts, feront encore l’actualité d’ici au scrutin. Pour tenter d’apporter une solution à ces épisodes répétés depuis 2015, la Commission européenne a mis sur la table un pacte asile et immigration. Un projet tentaculaire, composé de plusieurs textes en négociation avec le Conseil européen (les Etats membres) et le Parlement européen.

Au siège strasbourgeois du Parlement européen, 20 Minutes est allé demander leur avis à trois eurodéputés et eurodéputées : Manon Aubry, de la France insoumise ; Fabienne Keller, de Renaissance ; François-Xavier Bellamy, de Les Républicains. Quelle est leur priorité en matière d'asile et d’immigration ? Pensent-ils, comme la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, que l’accord pour la gestion des migrants et migrantes signé entre l’Union et la Tunisie devait être un modèle ? Et quelle est leur idée de la solidarité européenne en la matière ?

