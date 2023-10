Attentats terroristes, faits divers marquants, guerres, etc. Fort logiquement, de tels événements suscitent des réactions, beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et l’attaque du Hamas contre Israël, samedi, n’a pas échappé à la règle. Dans les heures qui ont suivi l’incursion palestinienne, un nombre (désormais incalculable) de personnalités politiques françaises ont publié sur « X », à chaud, leur sentiment, leur condamnation, leur opinion, a qui veut bien l’entendre. Une précipitation qui crée parfois la polémique, volontairement ou non, comme ce fut le cas avec Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi une telle course à la déclaration ?

« Condamnation totale de l’attaque du Hamas », écrivait Eva Sas, porte-parole des écologistes à l’Assemblée. « Profonde condamnation de l’attaque de l’organisation terroriste Hamas contre Israël ! », a renchéri le député RN de l’Oise, Philippe Ballard. « Toute ma solidarité avec les victimes et leurs familles », ajoutait Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Chefs de partis, maires, sénateurs, conseillers municipaux, etc., c’est presque l’ensemble des élus français qui y est allé de son tweet. Championne dans la discipline, la députée Nupes, Sandrine Rousseau, était parmi les premières à réagir. « Israël fait l’objet d’une attaque intolérable. Des civils sont pris pour cible, c’est inacceptable », a-t-elle écrit samedi matin. « Je ne le fais pas sur tous les sujets. Là, il y avait une telle notion d’émotion immédiate que cela pousse à poser tout de suite quelque chose qui permette une lecture », explique-t-elle à 20 Minutes.

Sandrine Rousseau déplore une « injonction » à réagir

Pour Alexandre Eyries, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’université catholique de l’Ouest, le chaud est pourtant l’ennemi de la communication politique : « Cette course à l’immédiateté sur le numérique est finalement contraire au principe de la communication politique, laquelle doit s’inscrire sur un temps long, dans la réflexion. » Un point de vue partagé par Paul Christophe, député Horizons du Nord. « Ce mode de communication immédiate empêche la prise de recul, et cela peut amener à dire des bêtises », déplore-t-il, en référence à la polémique dans laquelle s’enfonce LFI.

Le député du Nord n’a pas réagi à l’attaque d’Israël par le Hamas : « j’ai comme règle de ne commenter que les sujets que je maîtrise, comme le nucléaire, avec des tweets utiles. » Paul Christophe estime d’ailleurs que le silence est parfois d’or : « si certaines choses appellent à une condamnation, rien dire ne sous-entend pas cautionner. »

Sandrine Rousseau déplore pourtant une « injonction » à réagir. « On m’a déjà reproché d’avoir attendu plusieurs heures avant de répondre à un événement », affirme-t-elle. Point de vue partagé par notre expert, Alexandre Eyries : « beaucoup se sentent obligés de communiquer pour ne pas sembler déconnectés de la réalité. Il faut dire quelque chose, même si c’est inexact, parce que le silence est toujours coupable. »

Etre perçu comme « celui qui semble être toujours sur la brèche, en éveil »

Réagir, oui, mais pourquoi se presser ? Sandrine Rousseau y voit la possibilité de « mettre la parole politique dans une forme d’actualité ». Paul Christophe, lui, ironise plutôt sur « un besoin d’exister de certains élus ». Quoi qu’il en soit, cela participe d’une « stratégie de communication », affirme l’enseignant-chercheur. « Il y a une notion de valorisation personnelle à remporter la ''horse race'' de celui qui fera la première déclaration bien sentie », poursuit-il. Le prix à la fin ? Faire parler de soi, avec la prime à la visibilité du premier tweet posté. Gagner la guerre de l’image aussi, en étant perçu comme « celui qui semble être toujours sur la brèche, en éveil », ajoute Alexandre Eyries.

Doit-on en conclure que cette course à la déclaration en obère la sincérité ? « Je ne pense pas insiste l’expert. Si communiquer est un passage obligé, cela ne remet pas forcément en cause la sincérité des propos ». « Il y a évidemment différents cas de figure », reconnaît le député Horizons du Nord. « Moi, quand je le fais, c’est vraiment pour poser une ligne dans le débat », assure Sandrine Rousseau. La députée, qui assure avoir « beaucoup ralenti les tweets », pointe aussi les limites du réseau social. Lundi, elle a dénoncé les propos de Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, lequel a qualifié les Palestiniens « d’animaux humains ». « Déshumaniser les personnes en face présage d’exactions, argumente-t-elle. Cela m’a semblé important de signaler cela, d’autant ces propos n’ont pas suscité beaucoup d’indignation parmi la classe politique. »