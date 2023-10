Depuis ce dimanche 8 octobre, et alors que le Hamas a lancé samedi 7 octobre une attaque sans précédent sur Israël, de nombreux internautes s’interrogent sur la présence d’une vidéo estampillée du ministère des Affaires étrangères israélien, qui apparaît en publicité sur YouTube.

La vidéo comporte du texte en lettres colorées, avec en fond sonore des bruits d’explosions, des sirènes d’alertes et des cris de terreur, ainsi qu’une voix off masculine. Le message est le suivant (traduit de l’anglais) : « Des terroristes armés du Hamas se sont infiltrés en Israël via une invasion terrestre et ont commencé à faire du porte-à-porte en massacrant des Israéliens innocents. Des centaines de civils israéliens, dont des enfants et des femmes, ont été tués ou blessés, et des Israéliens ont été pris en otage. Il s’agit d’une guerre et Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens contre ces terroristes barbares. »

Une vidéo officielle du gouvernent

Intitulée « Hamas Declared War Against Israel », (le Hamas a déclaré la guerre contre Israël), la vidéo a été publiée par la chaîne YouTube du ministère des affaires étrangères, dimanche 8 octobre. Elle est toujours visionnable en ligne.

De nombreux internautes francophones mais également anglophones font état du même constat, certains utilisant le terme de « propagande ». Certains ont partagé une autre vidéo, qui comporte, elle, des images de bombardements ainsi que le message : « We will make sure that those who harm us pay a heavy price » (Nous veillerons à ce que ceux qui nous font du mal en paient le prix fort).

Ce n’est pas la première fois que l’État d’Israël utilise les services publicitaires de la plateforme pour mettre en avant des vidéos concernant le conflit avec le Hamas. En 2021 déjà, YouTube avait fini par retirer des publicités diffusées sur sa plateforme une vidéo similaire du gouvernement israélien, comme le rapportait Le Monde. Intitulée « Israël protégera ses citoyens contre le terrorisme du Hamas », la vidéo montrait des images de bombardements et leurs conséquences sur des civils israéliens.

Un porte-parole de la plateforme avait justifié cette décision auprès du site Motherboard en mettant en avant « la politique ferme contre les publicités contenant du contenu choquant, notamment des images graphiques ou violentes ». La vidéo avait été visionnée plus de 2 millions de fois avant d’être supprimée.

La vidéo enfreint-elle les règles de YouTube ?

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), de nombreux internautes s’interrogent également sur la légalité de la vidéo en question, notamment de son respect des règles de YouTube.

Les règles de Google (qui sont en vigueur sur YouTube) concernant les publicités au contenu politique mentionnent : « Nous acceptons la diffusion responsable de publicités à caractère politique, à condition que toutes les annonces et pages de destination à caractère politique respectent les obligations légales locales. » Ces règles concernent surtout les périodes électorales, et ne rentrent pas plus dans les détails concernant les conflits politiques.

Les créateurs de contenus ont la possibilité d’agir sur les contenus qui sont présentés avant leurs vidéos, comme le rappelait sur X (Twitter) le journaliste spécialisé Vincent Manilève. Les détenteurs d’une chaîne YouTube peuvent ainsi choisir de bloquer les annonces considérées comme « sensibles » par Google. On y retrouve notamment les publicités de la catégorie « Politique », qui regroupent « les annonces relatives à des événements qui sont considérés, de manière générale, comme étant de nature politique (du type élections, manifestations, attaques terroristes, guerres et conflits). »

A noter que depuis le 23 mars 2022 et dans le contexte de la guerre en Ukraine, Google a décidé la suspension de la monétisation « de tout contenu qui exploite, ignore ou cautionne la guerre ».