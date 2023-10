De notre journaliste à Bordeaux,

« L’Europe, l’Europe, l’Europe ! » Réunie tout le week-end à Bordeaux pour son campus de rentrée, la famille macroniste n’avait presque que ce mot à la bouche. Entre la défense du bilan d’Emmanuel Macron, l’accueil façon « rock star » d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et les multiples tables rondes consacrées à ce sujet, le camp présidentiel n’a eu de cesse de rappeler que l’Europe restait au cœur de son ADN. Pas anodin alors que se profile le scrutin européen de juin prochain.

« Nous serons le seul bulletin pro-européen sur la table », a d’ailleurs lancé la Première ministre Elisabeth Borne ce dimanche à la tribune. De l’Europe à tous les étages… mais toujours aucun visage pour l’incarner. Alors que ses adversaires sont déjà en ordre de bataille et que le moment semblait idéal pour lancer la fusée, la macronie joue la montre. Mais pourquoi attendre pour désigner son candidat ?

La raison officielle : le projet d’abord

« Avant de parler du candidat, il faut parler projet ». Ce classique de la communication politique était la ligne des macronistes durant tout le week-end. Si Jordan Bardella (RN), Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) ou encore Marion Maréchal (Reconquête) ont déjà été désignés par leur parti, le camp présidentiel ne semble pas pressé à dévoiler sa tête d’affiche.

« L’objectif est d’avoir un candidat en début d’année prochaine. En attendant, il faut rappeler à quel point cette élection est stratégique. Ce sera un scrutin pour ou contre l’Europe », souffle Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance. « Il faut respecter les étapes. Ça peut paraître étonnant, mais nous, on travaille d’abord le fond. Le RN a peut-être de l’avance sur l’incarnation, mais en matière de projet ? Ils n’ont rien, à part être contre l’Europe », ajoute Prisca Thévenot, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national Universel de France.

La raison officieuse : les hésitations du favori

« Nous sommes de loin la force politique la plus pro-européenne ! C’est la promesse de notre parti ». Pendant deux jours, Stéphane Séjourné a été au centre de l’attention. Le patron du parti Renaissance et chef de file du groupe macroniste (Renew) au Parlement européen fait figure de favori pour enfiler le costume du général de bataille. Mais en a-t-il seulement envie ? « On attend de savoir quelles sont ses intentions. Ce (samedi) matin, il nous a dit qu’il était déterminé », confie une ministre.

Déterminé à y aller, mais pas forcément en numéro 1. « Séjourné n’est pas complètement sûr. Dans une logique de coalition avec nos alliés, je ne suis pas certain que ce soit bien vu que le chef de Renaissance soit tête de liste », lâche un député. « Il nous faut quelqu’un qui ait vraiment envie. Si Séjourné hésite, c’est que ce n’est pas le cas », soupire un cadre. « Stéphane a un choix à faire. Soit il continue sa carrière brillante en Europe - sans forcément être tête de liste pour ne pas s’abîmer - et il peut espérer briguer un poste important comme président du Parlement européen. Soit il s’engage davantage et peut ensuite entrer au gouvernement pour services rendus », ajoute un député influent.

La raison inavouable : l’épouvantail Bardella

Aux élections européennes de 2019, la liste Rassemblement national portée par le jeune Jordan Bardella avait décoché (de peu) la première place au nez et à la barbe des macronistes. Quatre ans plus tard, celui qui est désormais le président du RN est un adversaire redouté. « Je ne suis d’accord en rien avec lui, mais dans le genre, c’est un vrai talent, un costaud. Il est sans état d’âme donc il nous faudra quelqu’un prêt à se bagarrer avec lui », avance François Patriat, le patron des sénateurs Renaissance.

« Il est ultra-fort, c’est une bête de guerre. On ne sait pas toujours ce qu’il pense, il n’est pas techno, mais il est très malin », abonde un député macroniste, qui ajoute : « Il n’y aura d’ailleurs que des bons candidats face à nous. Aubry est talentueuse, Maréchal va faire du mal à droite, ce sera une campagne de jeunes loups brillants », ajoute-t-il.

La raison stratégique : ne pas nationaliser la campagne

Si le camp présidentiel ne souhaite pas dévoiler sa tête d’affiche, c’est pour ne pas lancer la campagne trop tôt. « On est plus préparés à des campagnes Blitzkrieg [guerre éclair], comme celle de la présidentielle qui nous a été favorable qu’à des campagnes longues », confie Sacha Houlié, député Renaissance et président de la Commission des lois.

« Ca va être une campagne très nationalisée, confirme un de ses collègues. Les gens vont avoir envie de donner leur avis sur le mi-mandat de Macron, ce sera une sorte de midterm ». François Patriat redoute également un scrutin trop nationalisé. « Qu’on le veuille ou non, une partie des électeurs votera pour ou contre Macron. On n’y échappera pas ! Il faut donc une campagne courte, musclée, avec une équipe de battants », dit-il. A la tribune ce week-end, Stéphane Séjourné a cité l’ex président de la Commission européenne, Jacques Delors : « En Europe, il faut le pompier mais aussi l’architecte ». Pour le candidat, en revanche, il faudra repasser.