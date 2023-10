La polémique enfle concernant la position de LFI vis-à-vis du Hamas. Les insoumis sont en effet accusés de trouver des justifications à l’attaque contre Israël, en dénonçant d’une même voix le mouvement islamiste et la colonisation israélienne, une position en décalage avec le reste de la classe politique.

« L’offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est », a ainsi affirmé samedi dans un communiqué le groupe parlementaire du parti. Le député François Ruffin s’est par contre distingué de ses camarades en exprimant « une condamnation totale de l’attaque du Hamas ».

Mélenchon estime que « le cessez-le-feu doit s’imposer »

Le leader du parti Jean-Luc Mélenchon a pour sa part expliqué que « toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même ». « Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s’imposer », a-t-il ajouté sur X.

Une prise de position encore appuyée par le député LFI Louis Boyard : « Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l’Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens ».

La colère d’élus socialistes

Ces déclarations ont suscité la colère d’élus socialistes, alliés du parti de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nupes. « Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive. C’est une constante du discours antisémite », a ainsi répondu la sénatrice PS Laurence Rossignol à Louis Boyard.

« Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l’impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahou… vous me dégoûtez. Qu’on en trouve à gauche est insupportable », s’est emporté le député socialiste Jérôme Guedj. Le président de la Cour des comptes et ex-ministre socialiste Pierre Moscovici est sorti de sa réserve pour juger « aussi choquant que désespérant » le positionnement de LFI.

Le NPA redit « son soutien aux Palestiniens »

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, membre du parti d’Edouard Philippe Horizons, a pour sa part demandé « la levée de l’immunité parlementaire » des députés insoumis qui « ont franchi la ligne rouge ». « Honte à LFI qui renvoie dos à dos une démocratie attaquée et un régime terroriste assassin. Cette mise en équivalence est de fait une légitimation du terrorisme du Hamas », a aussi dénoncé le président du Crif, Yonathan Arfi.

Le NPA de Philippe Poutou, qui a récemment proposé à LFI de mener une liste commune aux prochaines Européennes, s’est quant à lui inscrit à rebours de la classe politique et a apporté « son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu’ils ont choisis pour résister ». L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a annoncé samedi soir son intention de porter plainte contre le parti d’extrême gauche pour apologie du terrorisme.