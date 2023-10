De notre journaliste à Bordeaux,

« Je sais que la soirée a été difficile pour certains mais il va falloir encore donner de la voix. » Mines fatiguées, voix eraillées et même quelques relents d'alcool... La nuit a visiblement été agitée pour certains Jeunes avec Macron, qui se rassemblent au compte-gouttes, ce dimanche matin, devant le Parc des Expositions de Bordeaux. Pour cette deuxième journée de campus du parti Renaissance, les jeunes militants sont attendus pour mettre un peu d’ambiance dans les travées parfois endormies du camp présidentiel. Mais à quoi reconnaît-on un vrai « JAM », comme ils aiment tant s'appeler ? On en parle avec Ambroise Méjean, président du mouvement de jeunesse et Albane Branlant, l’une des porte-paroles.

Ils sont fans de Macron

C’est une lapalissade : les Jeunes avec Macron sont - avant toute chose - des fervents soutiens du chef de l’Etat. Et ce, depuis leur naissance en 2015. Aucune surprise, donc, à voir le visage d’Emmanuel Macron s’afficher en grand sur leur stand. « Ce qui m’a séduit chez lui, c’est l’idée de nuance, le travail de fond des sujets. Alors que la classe politique balance des punchlines, lui arrive à poser sa voix pour tenir une ligne claire et réfléchie », assure Albane Branlant, oubliant que l’intéressé n’a jamais été avare en « petites phrases ». Mais à l’heure où certains membres du camp présidentiel rêvent déjà de remplacer Emmanuel Macron, ce dernier peut s’assurer du soutien invétéré des JAM. « Il y a toujours un attachement viscéral au président. On sera là jusqu’au bout pour lui, quelles que soient les évolutions de notre mouvement », ajoute Ambroise Méjean.

Ils sont pro-européens

Là encore, rien de bien étonnant. Comme l’ensemble du parti présidentiel, les JAM mettent en avant leur attachement européen. « Il fait parti de notre ADN et est partagé par tous ici présents, de 15 à 80 ans. Vous ne retrouverez d’ailleurs cet engagement européen chez aucun autre mouvement de jeunesse, hors majorité », avance Ambroise Méjean. Ce dimanche matin, les Jeunes avec Macron ont d’ailleurs révélé 26 propositions autour de trois axes (émancipation, transition et indépendance), qui seront défendues lors de la prochaine campagne européenne, en juin 2024.

Ils sont punks (pour des macronistes)

On vous rassure tout de suite, « l’apéro des régions » organisé par les JAM en compagnie de Bruno Le Maire, qui a ouvert le campus européen jeudi soir, est loin d’avoir fini en soirée de débauche. Mais les jeunes macronistes aiment parfois bousculer leurs aînés sur des sujets de société, comme la « légalisation encadrée » du cannabis et de l’euthanasie, mais aussi sur la fin de la chasse à cour ou la réforme de la taxation de l’héritage, à rebours des positions du gouvernement. « On a ce côté impertinent, cette capacité à bousculer un peu avec des propositions innovantes », résume Albane Branlant. « Notre fierté est d’avoir obtenu des avancées, comme l’augmentation des bourses étudiantes de 37 euros par mois en mars dernier », ajoute-t-elle. Dans leur dernière campagne de tractage, en septembre dernier, les JAM ont illustré leurs propositions par des titres de musique, notamment Banana split pour la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans. Punks, on vous dit !

Ils mettent l’ambiance

« Et pour Babeth allez, allez ! » C'est avec des chants inspirés de la culture foot que les jeunes militants ont accueilli la Première ministre Elisabeth Borne à leur stand samedi soir. Dans les meetings de campagne d’Emmanuel Macron comme au campus Renaissance ce week-end, l'énergie bouillante des JAM tranche souvent avec la tiède tempérance des militants macronistes. « Généralement, on a toujours nos mégaphones, nos drapeaux, on est au rendez-vous. Un JAM, ça met l’ambiance. Il ne faut pas sous-estimer le côté lien social de l’engagement politique », confie Ambroise Méjean. « C’est un marqueur pour tous les mouvements de jeunesse. Mais oui, on est content d’être là, content de se retrouver, d’être soudé, ça crée une belle énergie », ajoute Albane Branlant.

Ils sont ambitieux

Alors que bon nombre de leurs prédécesseurs sont devenus députés, une partie des JAM irrigue déjà les cabinets ministériels ou les équipes parlementaires de la majorité. Faut-il voir dans les Jeunes avec Macron un accélérateur de carrière ? « JAM est un label de qualité. Embaucher un JAM pour un ministère ou ailleurs, c’est un signe que ça va bien se passer », sourit Ambroise Méjean. « Je suis donc fier de voir que beaucoup de militants, arrivés chez nous alors qu’ils étaient parfois éloignés de la politique, occupent désormais des postes à responsabilité », poursuit-il. Comme leurs aïeux, les JAM savent aussi manier la langue de bois quand il le faut.